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Пенсионеры могут получить дополнительные 7 000 гривен: что для этого нужно

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Пенсионеры могут получить дополнительные 7 000 гривен: что для этого нужно

Пенсионеры могут получить дополнительные 7000

Некоторые могут получить более 7 тысяч дополнительных средств

В Украине пенсионеры могут получить еще один вид выплат. Речь идет о меценатской пенсии, действующей в Украине еще с 2022 года.

Об этом сообщает ПФУ.

Отмечается, что некоторые могут получить более 7 тысяч дополнительных средств. Это возможно в случае, если любое лицо, желающее помочь пенсионеру, платит определенную сумму на отдельный счет ПФУ.

"Например, если вы перечислите на специальный счет 10 тысяч гривен, то 7 тысяч гривен уйдет получателю, а остальное распределят между другими пенсионерами. Все происходит в процентном соотношении 70 к 30", — говорится в сообщении.

Помочь пенсионерам может любой, а не только член семьи.

Почему украинцы могут не получить права на пенсию

  • На назначение пенсий по возрасту имеют право лица, достигшие соответствующего возраста – 60, 63 или 65 лет.
  • Например, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно 30 лет стажа; в 63 – 20-23 лет; в 65 – 15-20 лет.
  • Украинцы, достигшие 65 лет, но не имеющие соответствующего стажа – не имеют права на пенсию. Для них будут платить социальную помощь.

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Дата публикации
Просмотры
4433
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