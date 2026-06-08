Пенсионеры могут потерять доплаты: кого это коснется и почему

Пенсия

Реклама

Пенсионеры, вовремя не уведомившие о трудоустройстве, увольнении или операциях с ФЛП, рискуют потерять право на отдельные виды доплат.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Доплаты пенсионерам — что известно

По закону, каждый пенсионер должен сообщить Пенсионному фонду о том, что устроился на работу или уволился. На это дают десять дней. В ПФУ объясняют: от того, работает ли человек зависит размер его пенсии. Например, некоторые доплаты и надбавки дают только неработающим. Поэтому после увольнения пенсионер получает право на дополнительные деньги.

Реклама

Отдельные правила действуют для предпринимателей. Если пенсионер открывает ФЛП, он автоматически считается трудоустроенным. Даже если бизнес не приносит доход или временно остановлен, этот статус не меняется. Чтобы снова считаться неработающим, ФЛП нужно официально закрыть через государственный реестр.

Какие документы нужно подать

Для обновления данных в ПФУ необходимо подать заявление и подтверждающие документы. В зависимости от ситуации это могут быть:

приказы о принятии или увольнении с работы;

записи в трудовой книжке;

гражданско-правовые договоры;

выписка из Единого государственного реестра (ЕГР).

Подать пакет документов пенсионеры могут лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда или дистанционно через официальный вебпортал электронных услуг ПФУ с помощью электронной подписи.

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, для назначения пенсии в Украине ключевое значение имеет продолжительность страхового стажа. Именно от количества лет, в течение которых человек официально работал и платил взносы в систему общеобязательного государственного социального страхования, зависит право на пенсию и его размер.

Реклама

Ранее мы писали, что в Верховной Раде правительство представило концепт новой пенсионной реформы, которую планируется вынести на голосование до осени 2026 года. Основой станет сочетание базовой и страховой частей пенсии. Реформа должна сократить разрыв между минимальными и максимальными выплатами.

К слову, достижение 60-летнего возраста больше не гарантирует украинцам выхода на пенсию, ведь из-за одной распространенной бюрократической ловушки тысячам граждан придется отложить получение выплат еще на несколько лет.

Новости партнеров