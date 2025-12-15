Пенсионеры могут потерять выплаты уже с 1 января: кого это касается

Пенсионеры

Всего две недели осталось до истечения срока ежегодной физической идентификации для определенных категорий украинских пенсионеров. Процедура обязательна, и ее непрохождение до 31 декабря может привести к временной приостановке пенсионных выплат с 1 января.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кого касается обязательная идентификация?

Ежегодную идентификацию должны пройти все пенсионеры, независимо от способа получения пенсии, относящихся к одной из следующих категорий:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) , которые сейчас проживают на подконтрольной Украине территории.

Лица, проживающие на временно оккупированных территориях .

Лица, временно проживающие за границей .

Лица, выехавшие из оккупированных регионов.

Как пройти идентификацию дистанционно?

Для тех, кто не может появиться лично, Пенсионный фонд Украины предлагает несколько удобных дистанционных способов:

Видеоидентификация. Проводится через видеосвязь с работником ПФУ. Для записи необходимо обратиться через веб-портал электронных услуг ПФУ или контакт-центр. Во время сеанса нужно продемонстрировать документ, удостоверяющий личность. Через «Действие.Подпись» (Действие ID). Процедура доступна в личном кабинете на портале ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Для тех, кто за границей. Можно обратиться в украинское дипломатическое учреждение для получения соответствующего подтверждающего документа. Этот документ вместе с заявлением о продлении выплаты пенсии следует послать заказным письмом в территориальный орган ПФУ или подать онлайн, загрузив качественную копию и подписав заявление КЭП.

Что будет, если упустить срок?

В случае если пенсионер, обязанный пройти идентификацию, не сделает этого до 31 декабря, ПФУ вправе временно остановить выплаты. Пенсию можно будет обновить после фактического прохождения идентификации. Согласно статье 49 Закона №1058, после возобновления начисления пенсионер получит не только текущие выплаты, но и всю задолженность за период приостановки.

Напомним, Верховная Рада приняла госбюджет на 2026 год. Украинские пенсионеры будут получать другие суммы выплат.

Также в Украине идет выплата пособий в рамках программы «Зимняя поддержка». Эта программа, которая предусматривает единовременную денежную помощь в размере 1000 гривен для всех украинцев, в том числе и детей, стартовала 15 ноября.

Однако ключевым изменением этого года является обновленный и расширенный перечень направлений, на которые можно тратить эту помощь.