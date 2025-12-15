- Дата публикации
Пенсионеры могут потерять выплаты уже с 1 января: кого это касается
Пенсионеры должны пройти обязательную идентификацию до 31 декабря, иначе выплаты будут прекращены.
Всего две недели осталось до истечения срока ежегодной физической идентификации для определенных категорий украинских пенсионеров. Процедура обязательна, и ее непрохождение до 31 декабря может привести к временной приостановке пенсионных выплат с 1 января.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Кого касается обязательная идентификация?
Ежегодную идентификацию должны пройти все пенсионеры, независимо от способа получения пенсии, относящихся к одной из следующих категорий:
Внутри перемещенные лица (ВПЛ), которые сейчас проживают на подконтрольной Украине территории.
Лица, проживающие на временно оккупированных территориях.
Лица, временно проживающие за границей.
Лица, выехавшие из оккупированных регионов.
Как пройти идентификацию дистанционно?
Для тех, кто не может появиться лично, Пенсионный фонд Украины предлагает несколько удобных дистанционных способов:
Видеоидентификация. Проводится через видеосвязь с работником ПФУ. Для записи необходимо обратиться через веб-портал электронных услуг ПФУ или контакт-центр. Во время сеанса нужно продемонстрировать документ, удостоверяющий личность.
Через «Действие.Подпись» (Действие ID). Процедура доступна в личном кабинете на портале ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Для тех, кто за границей. Можно обратиться в украинское дипломатическое учреждение для получения соответствующего подтверждающего документа. Этот документ вместе с заявлением о продлении выплаты пенсии следует послать заказным письмом в территориальный орган ПФУ или подать онлайн, загрузив качественную копию и подписав заявление КЭП.
Что будет, если упустить срок?
В случае если пенсионер, обязанный пройти идентификацию, не сделает этого до 31 декабря, ПФУ вправе временно остановить выплаты. Пенсию можно будет обновить после фактического прохождения идентификации. Согласно статье 49 Закона №1058, после возобновления начисления пенсионер получит не только текущие выплаты, но и всю задолженность за период приостановки.
