Пенсионеры на освобожденной части Херсона вскоре получат выплаты: названо условие

Сразу после получения разрешения военных из-за ситуации безопасности в Херсонской области будут развозить пенсии.

На следующей неделе заработают мобильные пункты выплаты пенсий в деоккупированных районах Херсонской области. Также запланировано открытие стационарного отделения "Укрпочты" в Херсоне, куда могут обращаться пенсионеры.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

Мобильные отделения "Укрпочты" начнут развозить пенсии сразу после получения разрешения от военных из-за ситуации безопасности.

В Херсонской области работают отделения "Укрпочты" разных форматов в 79 населенных пунктах. В частности, недавно снова открылось стационарное отделение в поселке Большая Александровка Бериславского района.

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“Жители деоккупированных территорий, которым начислялись выплаты на карту, смогут получить деньги наличными на руки. Для этого им необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными", — сообщили в Минреинтеграции.

Напомним, украинцы, не получившие повышение пенсий в октябре, хотя имеющие на это право, в ноябре должны обратиться в органы ПФУ для перерасчета выплат.

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