Пенсионеры получат денежную помощь от ООН: о ком и какой сумме идет речь

Лица пенсионного возраста в Украине, которые отвечают условиям программы от ООН по дополнительной денежной помощи, могут получить выплаты от Всемирной продовольственной программы.

Об этом пишет правительственный портал.

Речь идет о сумме, равной разнице между 3 250 грн и суммой пенсии, которую они получают.

Какая помощь от ООН возможна: формула расчета

Если пенсионная выплата составляет 3100 грн, то вычисляется разница. Если же от 3250 грн отнять 3100, то сумма будет равна 150 грн. Это и будет доплата, которую сможет получить лицо пенсионного возраста.

Кто может получить денежную помощь: условия

Для получения помощи лицо должно отвечать трем критериям:

Проживать в зоне боевых действий или в прифронтовой зоне. Получать пенсию не более 3 250 грн. Не иметь никаких других выплат от международных организаций и пособий для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

Какие территории являются местом активных или возможных боевых действий:

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Запорожская область,

Луганская область,

Николаевская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Херсонская область,

Черниговская область.

Выплата дополнительного пособия прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.

Кто еще может претендовать на помощь ООН

В конце 2024 добавили новые категории граждан Украины, которые могут получить эти выплаты. Теперь право на денежную помощь имеют лица, у которых нет права на получение пенсии, а также взрослые и дети с инвалидностью.

Напомним, с 1 апреля в Украине планируется повышение пенсий для около 630 000 работающих пенсионеров.

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