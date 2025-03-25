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Пенсионеры получат денежную помощь от ООН: о ком и какой сумме идет речь

Пенсионеры получат денежную помощь от ООН: о ком и какой сумме идет речь

Какая помощь от ООН возможна для пенсионеров

Выплаты продлили до середины 2025 года.

Лица пенсионного возраста в Украине, которые отвечают условиям программы от ООН по дополнительной денежной помощи, могут получить выплаты от Всемирной продовольственной программы.

Об этом пишет правительственный портал.

Речь идет о сумме, равной разнице между 3 250 грн и суммой пенсии, которую они получают.

Какая помощь от ООН возможна: формула расчета

Если пенсионная выплата составляет 3100 грн, то вычисляется разница. Если же от 3250 грн отнять 3100, то сумма будет равна 150 грн. Это и будет доплата, которую сможет получить лицо пенсионного возраста.

Кто может получить денежную помощь: условия

Для получения помощи лицо должно отвечать трем критериям:

  1. Проживать в зоне боевых действий или в прифронтовой зоне.
  2. Получать пенсию не более 3 250 грн.
  3. Не иметь никаких других выплат от международных организаций и пособий для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

Какие территории являются местом активных или возможных боевых действий:

  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Запорожская область,
  • Луганская область,
  • Николаевская область,
  • Сумская область,
  • Харьковская область,
  • Херсонская область,
  • Черниговская область.

Выплата дополнительного пособия прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.

Кто еще может претендовать на помощь ООН

В конце 2024 добавили новые категории граждан Украины, которые могут получить эти выплаты. Теперь право на денежную помощь имеют лица, у которых нет права на получение пенсии, а также взрослые и дети с инвалидностью.

Напомним, с 1 апреля в Украине планируется повышение пенсий для около 630 000 работающих пенсионеров.

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