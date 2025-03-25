Пенсионеры получат денежную помощь от ООН: о ком и какой сумме идет речь

Выплаты продлили до середины 2025 года.
Лица пенсионного возраста в Украине, которые отвечают условиям программы от ООН по дополнительной денежной помощи, могут получить выплаты от Всемирной продовольственной программы.
Об этом пишет правительственный портал.
Речь идет о сумме, равной разнице между 3 250 грн и суммой пенсии, которую они получают.
Какая помощь от ООН возможна: формула расчета
Если пенсионная выплата составляет 3100 грн, то вычисляется разница. Если же от 3250 грн отнять 3100, то сумма будет равна 150 грн. Это и будет доплата, которую сможет получить лицо пенсионного возраста.
Кто может получить денежную помощь: условия
Для получения помощи лицо должно отвечать трем критериям:
- Проживать в зоне боевых действий или в прифронтовой зоне.
- Получать пенсию не более 3 250 грн.
- Не иметь никаких других выплат от международных организаций и пособий для ВПЛ с 1 марта 2023 года.
Какие территории являются местом активных или возможных боевых действий:
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Запорожская область,
- Луганская область,
- Николаевская область,
- Сумская область,
- Харьковская область,
- Херсонская область,
- Черниговская область.
Выплата дополнительного пособия прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.
Кто еще может претендовать на помощь ООН
В конце 2024 добавили новые категории граждан Украины, которые могут получить эти выплаты. Теперь право на денежную помощь имеют лица, у которых нет права на получение пенсии, а также взрослые и дети с инвалидностью.
Напомним, с 1 апреля в Украине планируется повышение пенсий для около 630 000 работающих пенсионеров.
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