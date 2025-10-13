Пенсионеры рискуют лишиться выплат, если не соблюдят это условие: подробности

Пенсия / © ТСН

Пенсионеры и получатели страховых выплат, постоянно или временно проживающие за пределами Украины, а также жители временно оккупированных территорий (ТОТ) обязаны пройти физическую идентификацию до 31 декабря текущего года. В случае несоблюдения этого требования , Пенсионный фонд Украины (ПФУ) приостановит выплаты на их счета до момента подтверждения лица.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Новый сервис для идентификации

Ежегодная процедура физической идентификации теперь может быть проведена дистанционно с помощью видеоконференцсвязи. ПФУ реализовал эту возможность через веб-портал электронных услуг, упростив процесс для граждан, которые не могут лично посетить отделения.

Для прохождения идентификации с помощью видеосвязи необходимо выполнить следующие шаги на веб-портале электронных услуг ПФУ:

Подать заявление: в верхней части экрана щелкните вкладку «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи».

Сначала нужно нажать на вкладку «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи». / © Пенсионный фонд Украины

Далее шаг 2: ознакомиться с категориями получателей и нажать «Продолжить», если вы относитесь к одной из них.

Следует ознакомиться с категориями получателей и нажать «Продолжить», если вы принадлежите к одной из них. / © Пенсионный фонд Украины

Заполнить данные: В форме необходимо заполнить все обязательные поля, отмеченные звездочкой «*»:

Личные данные и информация из документа, удостоверяющего личность. Контактные данные (адрес электронной почты и телефонный номер) для обратной связи.

В форме необходимо заполнить все обязательные поля, отмеченные звездочкой «*». / © Пенсионный фонд Украины

Выбрать связь. Выбрать из списка желаемый способ видеоидентификации (Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).

Шаг 4. Выбрать из списка желаемый способ видеоидентификации. / © Пенсионный фонд Украины

Дополнительные потребности: При необходимости можно указать потребность в дополнительных услугах (переводчик жестового языка, физическое сопровождение и т.п.).

Шаг. 5 / © Пенсионный фонд Украины

Для тех, кто за границей. Лица, временно проживающие вне Украины, должны поставить соответствующую отметку. Жителям ТОТ эту отметку ставить не нужно.

© Пенсионный фонд Украины

Отправить. Дайте согласие на получение e-mail-сообщений и нажмите «Подать заявление».

Документы. К заявлению можно прикрепить сканы или фотокопии документов (паспорт, пенсионное удостоверение, свидетельство о рождении и т.п.).

Информация о точном времени и дате проведения видеоконференции будет отправлена заявителю на электронную почту после его обращения.

