Пенсионеры рискуют лишиться выплат, если не соблюдят это условие: подробности
ПФУ запустил видеоидентификацию для украинцев за границей.
Пенсионеры и получатели страховых выплат, постоянно или временно проживающие за пределами Украины, а также жители временно оккупированных территорий (ТОТ) обязаны пройти физическую идентификацию до 31 декабря текущего года. В случае несоблюдения этого требования , Пенсионный фонд Украины (ПФУ) приостановит выплаты на их счета до момента подтверждения лица.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Новый сервис для идентификации
Ежегодная процедура физической идентификации теперь может быть проведена дистанционно с помощью видеоконференцсвязи. ПФУ реализовал эту возможность через веб-портал электронных услуг, упростив процесс для граждан, которые не могут лично посетить отделения.
Для прохождения идентификации с помощью видеосвязи необходимо выполнить следующие шаги на веб-портале электронных услуг ПФУ:
Подать заявление: в верхней части экрана щелкните вкладку «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи».
Далее шаг 2: ознакомиться с категориями получателей и нажать «Продолжить», если вы относитесь к одной из них.
Заполнить данные: В форме необходимо заполнить все обязательные поля, отмеченные звездочкой «*»:
Личные данные и информация из документа, удостоверяющего личность.
Контактные данные (адрес электронной почты и телефонный номер) для обратной связи.
Выбрать связь. Выбрать из списка желаемый способ видеоидентификации (Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).
Дополнительные потребности: При необходимости можно указать потребность в дополнительных услугах (переводчик жестового языка, физическое сопровождение и т.п.).
Для тех, кто за границей. Лица, временно проживающие вне Украины, должны поставить соответствующую отметку. Жителям ТОТ эту отметку ставить не нужно.
Отправить. Дайте согласие на получение e-mail-сообщений и нажмите «Подать заявление».
Документы. К заявлению можно прикрепить сканы или фотокопии документов (паспорт, пенсионное удостоверение, свидетельство о рождении и т.п.).
Информация о точном времени и дате проведения видеоконференции будет отправлена заявителю на электронную почту после его обращения.
Напомним, граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие из них на подконтрольную Украине территорию, смогут получать пенсии только при условии, что выполнят одно важное действие.
В Украине в 2026 году возрастут пенсии. Больше получат пенсионеры со стажем и те, чьи выплаты привязаны к минимальной зарплате.