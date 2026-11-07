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Пенсионная реформа в Украине: что изменится 2027 года и повысят ли выплаты

Новая пенсионная модель предусматривает базовую выплату и страховую часть, а также может ввести балльную систему. Но без принятого закона окончательные правила неизвестны, разбираем, что предлагают изменить.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Пенсии в Украине

Пенсии в Украине / © ТСН

В 2027 году в Украине могут изменить принцип начисления пенсий. Министерство социальной политики, семьи и единства Украины предлагает пересмотреть солидарную пенсионную систему, ввести базовую и страховую составляющие выплат, а также изменить подход к расчету страховой пенсии.

Об этом пишет «На пенсии».

Пенсия 6000 гривен: кто предложил новый минимальный уровень выплат

Инициатором предложения по минимальному уровню пенсионных выплат в 6000 гривен стало Министерство социальной политики. Соответствующее сообщение ведомство обнародовало 26 января 2026 года. В нем министр Денис Улютин объяснил, что нынешняя система создает значительную разницу между выплатами людей, имеющих подобный трудовой стаж и заработок, но вышедших на пенсию в разные годы.

«Действующая пенсионная система сильно не справедлива. Для многих очень низкие пенсионные выплаты, а для некоторых очень высокие. Есть большая разница между годом, когда ты уходишь на пенсию», — заявил министр.

По замыслу Минсоцполитики совокупная выплата должна состоять из базовой и страховой частей и составлять не менее 6000 гривен. То есть речь идет именно об общей сумме этих двух составляющих, а не об отдельной гарантированной страховой пенсии в таком размере.

В ведомстве объясняют, что предложенная модель должна гарантировать базовую поддержку людям с недостаточным страховым стажем, а размер страховой части выплаты связать с суммой взносов, уплаченных человеком в течение трудовой жизни.

Базовая и страховая составляющие пенсии: как планируют изменить выплаты

Одним из ключевых изменений предлагаемой модели должно стать разделение пенсии на две составляющие — базовую и страховую. Подробнее об этом подходе Денис Улютин рассказал в интервью «РБК-Украина».

Базовая выплата должна обеспечивать государственную поддержку людям, которым не хватает страхового стажа для формирования положенной пенсии. По словам министра, она станет дополнением к страховой составляющей.

«Базовая выплата — одна из составляющих пенсий в дополнение к страховой», — объяснил Денис Улютин.

Он также отметил, что размер базовой выплаты будет определен с учетом возможностей государственного бюджета. Ее ориентиром должен быть базовый прожиточный минимум.

Страховая часть, по плану министерства, будет зависеть от вкладов человека в солидарную систему. Министр объяснил этот принцип следующим образом:

«Ты должен получить из солидарной системы столько, сколько в нее внес».

Иными словами, чем больше взносов человек уплатил в течение трудовой жизни, тем выше потенциально должна быть его страховая составляющая. Важными будут оставаться официальные заработки и продолжительность периода, в течение которого человек платил взносы.

Бальная система начисления пенсий: как могут учитывать зарплату и стаж

Еще один подход, который обсуждался на предварительных этапах пенсионной реформы, — введение бальной системы для расчета страховой части пенсии. О таком механизме сообщало издание «На пенсии».

Принцип бальной системы ранее объясняла и тогдашняя министерша социальной политики Оксана Жолнович. В интервью, которое цитировало «Общественное», она приводила такой пример: если зарплата человека равнялась среднему по стране, за месяц ему могли бы насчитывать 10 баллов. Если заработок был выше — 11-12 или более баллов, если ниже — меньше.

По описанной концепции, баллы должны отражать соотношение заработка человека со средней зарплатой в Украине за соответствующий период. Накопленные за трудовую жизнь баллы суммировали бы, а их денежную стоимость определяли по показателям соответствующего года.

Подобный принцип описывал и Национальный институт стратегических исследований в материале «Справедливость в солидарной пенсионной системе». Авторы анализа обращали внимание на то, что действующая формула уже учитывает соотношение индивидуальной зарплаты со средней по стране и продолжительность страхового стажа. По их мнению, переход к балльной системе может снизить точность расчетов, если баллы заменят более детальные коэффициенты.

Приняли ли пенсионную реформу и когда заработают новые правила

Несмотря на то, что Минсоцполитики уже представило основные принципы предстоящей пенсионной реформы, новые правила пока не вступили в силу. Поэтому говорить о гарантированном запуске изменений с 1 января 2027 рано.

В интервью РБК-Украина Денис Улютин сообщал, что законопроект еще готовят к дальнейшему согласованию с правительственными коллегами и международными партнерами.

«Мы сейчас финализуем соответствующий законопроект, впереди еще согласование с коллегами в Правительстве, партнерами», — отметил министр.

Он также рассказал о консультациях с Министерством финансов, Всемирным банком и Международным валютным фондом. По словам Улютина, важно, чтобы будущая модель была финансово устойчивой и не создавала чрезмерную нагрузку на государственный бюджет.

Позже, 24 сентября 2026 года, агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что Минсоцполитики финализировало законопроект по реформе пенсионной системы.

По состоянию на 7 ноября 2026 г. официального сообщения о подаче документа правительству не было. На это обратило внимание издание «На пенсии». По информации журналистов, правительственный план предусматривал подготовку законопроекта до конца октября, однако подтверждение его представления не последовало.

Пенсии в Украине — последние новости

Напомним, что отдельные изменения пенсионных выплат предусмотрены и вне будущей реформы. В частности, в ноябре 2026 года всеобщее повышение пенсий для всех украинцев не запланировано, однако часть пенсионеров может получить дополнительные средства благодаря предусмотренным законодательством надбавкам и доплатам. Речь идет, в частности, о возрастных доплатах для людей, достигших 70, 75 и 80 лет. Их размер зависит от возраста пенсионера и установленных государством условий. Кроме того, отдельные граждане могут рассчитывать на перерасчет пенсии, если после ее назначения продолжали работать и получили дополнительный страховой стаж.

С 1 января 2027 года также может увеличиться доплата за сверхурочный страховой стаж. Как подсчитало издание «На пенсии», максимальная сумма за каждый дополнительный год стажа может вырасти с 25,95 до 28,78 гривны. Ожидаемое повышение связано с изменением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, заложенным в проекте государственного бюджета на 2027 год.

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