Пенсионное удостоверение онлайн: как получить и что нужно для оформления

Процедура по получению электронного пенсионного удостоверения занимает несколько этапов и завершается появлением документа в «Дії».

Пенсионное удостоверение

Пенсионный фонд Украины более года назад ввел сервис, который позволяет получить пенсионное удостоверение исключительно в электронном формате. Такой документ отображается в мобильном приложении «Дія» и может заменить бумажный или карточный вариант.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Оформить е-удостоверение можно онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или лично в ближайшем сервисном центре.

Как оформить е-пенсионное удостоверение онлайн

Перед подачей заявления необходимо подготовить пакет документов в цифровом виде. В частности, понадобятся сканкопии паспорта, идентификационного кода, цветная фотография (сделанная не позднее чем за полгода) и образец подписи в формате jpg.

Чтобы подать заявку онлайн, нужно:

  • Зайти на веб-портал Пенсионного фонда Украины и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

  • В личном кабинете открыть раздел «О пенсионном обеспечении».

  • Выбрать услугу «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

  • Указать опцию оформления удостоверения в электронной форме.

  • Заполнить онлайн-заявление, указав необходимые данные.

  • Добавить сканированные копии документов.

  • Подписать заявление КЭПом и отправить его в Пенсионный фонд.

Статус рассмотрения можно отслеживать в разделе «Мои обращения». После обработки заявления электронное удостоверение появится в приложении «Дія». В то же время удостоверение по возрасту добавляется автоматически, а другие виды — по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет — нужно подгрузить вручную. Для этого необходимо пролистать все документы в приложении и нажать «Добавить документ» — «Пенсионное удостоверение».

Пенсии в Украине — последние новости

Напомним, в марте 2026 года в Украине состоялась плановая индексация пенсий, которая предусматривала повышение выплат для большинства пенсионеров. В то же время перерасчет коснулся прежде всего базовой части пенсии, из-за чего фактический рост сумм оказался неравномерным.

Ранее мы объясняли, как работает механизм перерасчета «тела» пенсии, кто имеет право на дополнительные гарантии и что нужно сделать пенсионерам, которые работают или находятся за границей, чтобы не потерять начисления.

Индексация пенсий также охватила лиц с инвалидностью. Перерасчет провели автоматически в соответствии с постановлением правительства №236 — без необходимости подавать дополнительные заявления для всех групп.

