Декабрь принесет части украинок приятные финансовые бонусы / © pexels.com

Реклама

В декабре 2026 года часть украинских пенсионеров может рассчитывать на дополнительные выплаты к пенсии.

Об этом сообщает ПФУ.

Реклама

За что женщинам начисляют доплаты к пенсии

Как сообщает Пенсионный фонд, женщины могут получать надбавки за сверхурочный страховой стаж. Доплата предусмотрена за каждый полный год стажа более 30 лет, а для пенсий, назначенных до октября 2011 года, — более 20 лет.

Реклама

Кроме того, пенсионерам автоматически начисляются ежемесячные возрастные надбавки. Их максимальный размер составляет:

от 70 до 74 лет — 300 гривен

от 75 до 79 лет — 456 гривен

от 80 лет — 570 гривен

Основным условием получения возрастной надбавки является то, что размер пенсионной выплаты не превышает 10 340 гривен.

Возрастные надбавки начисляются отдельно от гарантированных минимумов. Базовая минимальная пенсия по возрасту в Украине в 2026 году составляет 2595 грн — это уровень прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

Напомним, украинские пенсионеры, которым в ноябре или декабре 2026 года исполняется 70, 75 или 80 лет, имеют право на ежемесячные возрастные доплаты к пенсии. Их размер зависит от возраста и может составлять от 300 до 570 грн. В то же время, не всем пенсионерам дадут 570 грн. Для начисления компенсации установлен предельный размер пенсионной выплаты.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров