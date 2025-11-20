Пенсионные выплаты: сохраняются ли они для мобилизованных

Пенсия выплачивается в течение всего периода военной службы / © СБУ

Реклама

В Украине согласно законодательству мобилизация не изменит порядок получения пенсий для бывших пожарных и других пенсионеров, вышедших на пенсию по выслуге лет.

Выплата пенсии не прекращается, если пенсионер был призван на военную службу во время мобилизации. Пенсия выплачивается в течение всего особого периода или до увольнения с военной службы.

Это касается всех пенсионеров, в частности, бывших сотрудников служб гражданской защиты, таких как пожарные.

Реклама

Военнослужащие, достигшие определенного возраста, могут выйти на пенсию. Для перерасчета пенсии уполномоченный орган силового министерства или ведомства, из которого военнослужащий уволился со службы, предоставляет: денежный аттестат, справку о дополнительных видах денежного довольствия и расчет выслуги лет военнослужащего.

Напомним, если стажа не хватает, то законодательство предусматривает, что в таких случаях граждане имеют право на получение государственной социальной помощи, которая выплачивается ежемесячно.