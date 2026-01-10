ТСН в социальных сетях

143
Пенсионный фонд повысил выплаты: кто будет получать почти 26 тысяч грн

В 2026 году нескольким категориям украинских граждан будут выплачивать максимальный размер пенсии, который вырос почти до 26 тысяч грн.

Для выхода на заслуженный отдых необходимо иметь не менее 33 лет стажа

С начала 2026 года в Украине автоматически пересмотрели размеры пенсионных выплат. Некоторые украинцы будут получать больше.

Об этом напомнили в ПФУ.

По данным ведомства, повышение связано с ростом прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Именно к этому показателю привязана значительная часть пенсий и надбавок, поэтому больше изменений почувствовали те пенсионеры, у кого выплаты рассчитываются в процентном соотношении.

Не будут применять ограничения к пенсиям только для тех, кто воюет на фронте или был участником защиты страны от агрессии РФ, начиная с 2014 года.

Максимальная пенсия в Украине законодательно ограничена. Он не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель установлен на уровне 2595 гривен, что и формирует максимальную сумму пенсии — почти 26 тысяч гривен в месяц.

Напомним, учитывая повышение размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц от 1 января 2026 года вырастет и минимальная пенсия в Украине, которая зависит от этого показателя.

Поэтому минимальная пенсия в 2026 году вырастет на 234 гривны — до 2595 грн.

