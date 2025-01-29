Пенсионный фонд раскрыл сумму выплат судьям в отставке в 2024 году: суммы шокируют

Размер пенсии судей напрямую зависит от заработной платы, составляя от 50% до 90% оклада в зависимости от стажа.

Расходы на пенсионное обеспечение судей в отставке 2024 составили примерно 5 миллиардов гривен. В настоящее время государство содержит 3908 судей, из которых 238 подали в отставку в течение прошлого года.

Об этом сообщили Пенсионный фонд Украины и Высший совет правосудия в ответ на запрос журналистов "Слідство.Інфо".

За предыдущие годы сумма выплат также была значительной:

2023 год – 4,4 млрд грн;

2022 год – 4,1 млрд грн;

январь-апрель 2024 года – 1,1 млрд. грн.

Размер пенсии судей напрямую зависит от заработной платы, составляя от 50% до 90% оклада в зависимости от стажа. Это предусмотрено законодательством Украины, гарантирующим пожизненное содержание судьям в отставке.

Напомним, из зарплаты граждан будут вычислять 9%, чтобы увеличить размер пенсии в будущем.