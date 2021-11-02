Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат украинцам за месяц: как идет процесс

Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат украинцам за месяц: как идет процесс

В первый день уже перечислено 0,6 млрд. гривен.

Пенсионный фонд Украины 2 ноября приступил к финансированию пенсий за месяц. Процесс идёт по определенному ранее графику.

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Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Facebook.

"Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", — говорится в сообщении.

В ПФУ также отмечают, что 0,6 млрд. гривен уже перечислено в первый же день.

Согласно утвержденному графику, 25 октября 2021 года Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за месяц. Всего за октябрь 2021 на пенсии направлено 43,8 млрд гривен. Это больше, чем в сентябре (43,4 млрд. гривен), но меньше, чем в августе (44,3 млрд. гривен).

Напомним:

Стало известно, кто может получить дополнительные выплаты к пенсии из-за потери кормильца.

От 1 ноября в Украине пенсионеры в возрасте 70-75 лет будут ежемесячно получать доплаты размером до 300 грн.

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