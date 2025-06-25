Пенсионный возраст для женщин в Украине в 2025 году: особенности и условия выхода на заслуженный отдых

Какой пенсионный возраст женщин в Украине

Реклама

Пенсионная система в Украине постоянно развивается, адаптируясь к современным демографическим и экономическим реалиям. Несмотря на обсуждение возможных накопительных пенсионных систем, сейчас основные выплаты по старости регулируются существующими законами. Многие украинцы, особенно женщины, интересуются, в каком возрасте они смогут выйти на заслуженный отдых, ведь правила неоднократно менялись. В 2025 году действуют определенные условия, определяющие, когда именно украинки могут рассчитывать на пенсионные выплаты.

Какой пенсионный возраст для женщин в Украине в 2025 году

Исторически сложилось так, что в Украине женщины выходили на пенсию раньше мужчин. До 2011 года пенсионный возраст для украинок составлял 55 лет, тогда как для мужчин — 60. Однако Закон Украины № 3668-VI, принятый в 2011 году, положил начало постепенному повышению пенсионного возраста для женщин. Этот процесс продолжался поэтапно, ежегодно возраст ухода на пенсию увеличивался на 6 месяцев. В результате, к 2021 году пенсионный возраст для обоих полов был уравнен и установлен на уровне 60 лет.

Таким образом, в 2025 году общий пенсионный возраст для женщин в Украине составляет 60 лет. Однако достижение этого возраста — не единственное условие для получения пенсии по возрасту. Ключевым фактором является наличие требуемого страхового стажа.

Реклама

Страховой стаж: ключевое условие для пенсии в 2025 году

Для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году украинкам необходимо иметь не только возраст, но и определенное количество страхового стажа. Требования к стажу постепенно растут, и в 2025 году они выглядят следующим образом:

Для ухода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Это основное условие получения пенсии в общеустановленном возрасте.

Для ухода на пенсию в 63 года. Если женщина достигла 60 лет, но не имеет необходимых 32 лет стажа, она сможет выйти на пенсию позже. В 63 года для этого понадобится стаж от 22 до 32 лет .

Для ухода на пенсию в 65 лет. Это самый поздний срок ухода на пенсию, если не хватает стажа. В 65 лет нужно иметь стаж от 15 до 22 лет.

Пример. Если украинцы исполнилось 60 лет, но ее страховой стаж составляет всего 25 лет, то на заслуженный отдых она сможет выйти только в 63 года, поскольку ей не хватает необходимых 32 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

Недостаточный страховой стаж можно «докупить», уплатив соответствующие взносы. Однако стоимость такой «докупки» может быть значительна — один год стажа в 2025 году обойдется примерно в 21 120 гривен, что не всегда является финансово выгодным решением.

Входящий в страховой стаж: декретный отпуск и другие периоды

В страховой стаж относят не только периоды официальной работы, за которую уплачивались страховые взносы. Некоторые социально важные периоды также учитываются, что является существенным преимуществом для женщин. В частности, в страховой стаж включается период декретного отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Реклама

Например, если женщина имеет 29 лет официального страхового стажа и при этом находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком (или детьми) суммарно 3 года, то ее общий стаж будет составлять 32 года.

Это особенно важно для многодетных матерей — если украинка родила пятерых детей и за каждым из них ухаживала полные 3 года, это может добавить ей до 15 лет страхового стажа, даже если она не работала в этот период.

Досрочный выход на пенсию для женщин с детьми

Хотя общий пенсионный возраст для женщин сравнялся с мужским, некоторые категории украинок, имеющих детей, все же сохраняют право на досрочный выход на пенсию. Эти нормы направлены на поддержку женщин, посвятивших значительную часть своей жизни воспитанию детей.

Право на досрочную пенсию имеют:

Реклама

Матери, воспитавшие пять и более детей. Они могут выйти на пенсию в 50 лет , при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Женщины воспитывали ребенка с инвалидностью до шести лет. Эта категория женщин также имеет право выйти на пенсию в 50 лет, если у них не менее 15 лет страхового стажа.

Предстоящие изменения в требованиях к стажу

Следует помнить, что требования к страховому стажу не статические и постепенно растут. Так, если в 2025 году для ухода на пенсию в 60 лет требуется 32 года стажа, то уже в 2028 году это требование возрастет до не менее 35 лет стажа. Это означает, что будущим пенсионерам следует учитывать эту тенденцию и планировать свою трудовую деятельность с учетом возрастающих требований к страховому стажу.

Таким образом, пенсионный возраст для женщин в Украине в 2025 году составляет 60 лет, но ключевую роль в определении фактического возраста ухода на пенсию играет накопленный страховой стаж. Знание этих нюансов и учет возможности зачисления декретного отпуска поможет женщинам лучше спланировать свое будущее и своевременно выйти на заслуженный отдых.