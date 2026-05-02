Пенсия 10 тысяч гривен: сколько нужно зарабатывать для таких выплат в 2026 году

Пенсионный фонд Украины объяснил порядок исчисления пенсии по возрасту в соответствии со статьей 27 Закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Процесс начисления выплат имеет свои четкие правила и коэффициенты.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Как говорится, общий размер пенсии определяется по специальной формуле. Она выглядит так: пенсия равна заработной плате, с которой были уплачены страховые взносы, умноженные на коэффициент страхового стажа.

Для расчета базовой суммы взимается средняя заработная плата в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии. К примеру, в 2026 году этот показатель базируется на данных за 2023–2025 годы и составляет 17 482,87 гривны.

Что такое коэффициент зарплаты и стажа

Отдельным этапом является определение коэффициента заработной платы. Это среднее значение показателей за каждый месяц вашего страхового стажа. Он рассчитывается как соотношение индивидуальной зарплаты к средней по стране за соответствующий месяц. Важно отметить, что закон позволяет оптимизировать расчет: при исчислении можно не учитывать до 60 месяцев с низкими доходами.

В свою очередь коэффициент страхового стажа напрямую зависит от его продолжительности. Если человек имеет 35 лет стажа, равный 420 месяцам, его коэффициент будет составлять 0,35.

Пример расчета от ПФУ

В Пенсионном фонде привели конкретный пример начисления выплат.

В декабре 2025 года мужчине было начислено 29840,50 грн заработной платы. Средняя заработная плата в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за этот же месяц составила 24 292,88 грн. Соответственно, месячный коэффициент заработной платы за декабрь 2025 г. равен 1,22836.

По аналогичному принципу рассчитываются коэффициенты за каждый месяц периода, за который учитывается заработная плата. Далее сумма таких коэффициентов делится на их количество и таким образом определяется общий коэффициент заработной платы. К примеру, после проведения оптимизации заработка он составил 1,68352. В итоге размер назначенной пенсии в этом случае составит 10 301,47 гривен.

За какой период учитывается стаж

В фонде также напомнили о важном условии: для исчисления пенсии учитывается заработная плата за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

В то же время украинцы имеют право выбора. По желанию лица, в расчет могут дополнительно включаться любые 60 месяцев стажа до указанной даты. Однако для этого необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие уровень доходов в этот период.

Напомним, Пенсионный фонд Украины разъяснил, что в отдельных случаях социальные выплаты могут быть временно приостановлены, однако это не означает их отмены.

В ПФУ объясняют, что одной из самых распространенных причин является невозможность подтвердить фактическое место жительства пенсионера, в частности, если человек длительное время отсутствует по зарегистрированному адресу или уехал за границу и не сообщил об изменении статуса.

Также выплаты могут останавливать при обнаружении несоответствий в персональных данных — например, о страховом стаже или других сведениях, влияющих на право получения помощи.

Еще одним основанием является предотвращение незаконных выплат — в частности, если начисления продолжаются после смерти получателя. В таких случаях денежные средства подлежат возврату в бюджет.

