В 2026 году самая низкая пенсия в Украине составляет 2361 грн. И пока пенсионеры пытаются выжить на эти деньги, украинские чиновники отсуживают у государства миллионы на собственное пенсионное обеспечение. Стало известно, что один пенсионер должен получить доплату от ПФУ на сумму 17 млн грн.

Обычный пенсионер смог бы получить такую выплату в течение 206 лет. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Пенсия в 17 миллионов: чиновник отсудил у государства средства

Самая большая месячная пенсия в Украине составляет около 250 тыс. грн, но даже эта сумма меркнет перед тем, что выплачивает Пенсионный фонд Украины в качестве компенсаций чиновникам и депутатам.

Значительная часть государственных служащих требует не только перерасчета пенсии и доплат, но и перерасчета задним числом и выплаты компенсаций за годы. Если чиновникам удается выиграть судебную волокиту, они могут остаться «в плюсе» на миллионы гривен.

По данным ПФУ, наибольшей компенсацией, которую нужно доплатить пенсионеру, является сумма более 17 млн грн. Такие средства должен получить эксначальник Департамента по исполнению уголовных наказаний Минюста Александр Галинский. Он ушел на пенсию еще в 2010 году.

Чиновник воспользовался справкой, выданной в январе 2022 года, где была надбавка за особенности прохождения службы и премия на совокупную сумму более 200 тысяч гривен. ПФУ пришлось учесть «космическую» премию, составившую около 570% от должностного оклада.

Одесский окружной административный суд обязал ПФУ выплатить средства бывшему должностному лицу с учетом новых сумм премий и надбавок. Мужчина получит 17 млн. 58 тыс. 144 грн.

В топ-5 крупнейших пенсионных доплат вошли:

17 млн 632 тыс. 408 грн

17 млн 27 тыс. 132 грн

12 млн 988 тыс. 169 грн

7 млн 543 тыс. 317 грн

6 млн 182 тыс. 981 грн

Обычно подобные суммы в Украине как пенсию получают судьи. На полмиллиона «отстал» судья Шестого апелляционного административного суда в отставке Олег Оксененко. Задним числом ему предстоит доплатить 17 миллионов гривен. Все потому, что мужчина отсудил себе пенсию 356,3 тысяч гривен в месяц.

По закону судьи получают не пенсию, а пожизненное денежное довольствие. Отличается это тем, что судья, который продолжает работу, имеет право на пенсию, которая меньше пожизненного денежного содержания.

Максимальный размер пенсии в Украине

На 2026 год максимальный размер пенсий в Украине составляет 25,9 тыс. грн. Получать больше можно, только если обжаловать решение в суде.

К тому же в Украине размер пенсий сильно отличается по регионам.

Однако украинцы, получающие среднюю пенсию в 6–7 тысяч гривен, не могут рассчитывать даже на 20 тысяч.