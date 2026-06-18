Пенсия 25 950 грн в июле: кто из украинцев получит максимальную выплату

Кто в июле получит пенсию 25 950 грн

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Пенсии в Украине в июле 2026 года части украинцев повысят пенсии. А некоторым пенсионерам даже дадут возможность получить 25 950 грн — то есть максимальную пенсию. Рассказываем, кто получит большую пенсию в следующем месяце.

Кто получит пенсию 25 950 грн в июле

По информации ПФУ, размеры пенсий некоторых категорий работников в Украине рассчитываются по специальным формулам, позволяющим получать максимальные суммы пенсии — 10 прожиточных минимумов или 25 950 грн в месяц.

В июле 2026 года вместе с действием всех коэффициентов такую пенсию получат те, кто имеет право на специальные пенсии за особые условия труда. Например, это люди, работавшие в опасных обстоятельствах для здоровья, в силовых органах или государственных учреждениях.

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В июле максимальные пенсии получат следующие категории граждан:

судьи;

прокуроры;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС;

военнослужащие, работники Нацполиции, СБУ и ДБР;

государственные служащие до пенсионной реформы 2017 года.

В июле также продолжит действовать запрет на специальные пенсии для некоторых, кто вышел на пенсию с 2017 года. Спецпенсию не смогут получить депутаты, ученые и дипломаты. Они будут получать пенсию по общим основаниям, если вышли на отдых после 2017 года.

Те депутаты, дипломаты и учёные, которые вышли на пенсию до 2017 года, продолжат получать специальную пенсию.

В законодательстве Украины закреплено, что максимальная сумма пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. 2026 это 25 950 грн. Однако, эти ограничения не касаются судей и депутатов.

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В июле ограничат спецпенсии: что известно

В законе о государственном бюджете в 2026 году говорится о требовании к ограничению начисления максимальных пенсий. Лимиты не будут касаться тех, кто защищает Украину или принимал в этом участие с 2014 года.

Однако пенсии выше 25 950 грн в месяц с июля 2026 будут ограничиваться:

0,5 или 50% — к части суммы выше 10 прожиточных минимумов и не более 11;

0,4 или 40% — к сумме, превышающей 11 минимумов, но не больше 13;

0,3 или 30% — к части суммы выше 13 минимумов, однако не больше 17;

0,2 или 20% — к сумме, превышающей 17 минимумов, но не более 21;

0,1 или 10% — к части суммы в более чем 21 прожиточный минимум.

Именно поэтому украинцы с высокими пенсиями в июле 2026 года получат меньше.

Кому доплатят надбавку к пенсии почти 1300 грн

Напомним, что украинские пенсионеры из числа неработающих военнослужащих (кроме тех, кто были срочниками), получающих пенсию за выслугу лет или по инвалидности, имеют право на дополнительные выплаты.

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Доплата назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи, которого они содержат, при условии, что этот родственник не получает никаких пенсий или социальных пособий от государства.

По информации Пенсионного фонда Украины, размер этой надбавки составляет 50% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В связи с ростом этого минимума с 2361 грн до 2595 грн, сумма ежемесячной доплаты сейчас составляет 1297 грн.

Чтобы оформить помощь, необходимо обратиться в ПФУ и предоставить пакет документов. В него входят: паспорт, идентификационный код, подтверждение родственных связей и совместного проживания, а также документы, удостоверяющие отсутствие трудоустройства или иного дохода как у пенсионера, так и у его иждивенца.

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