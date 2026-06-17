Пенсия без дня стажа: сколько будут получать украинцы в 2026 году

Пенсия / © iStock

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Украинцы, не имеющие достаточного страхового стажа для выхода на стандартную пенсию, могут рассчитывать на государственную социальную помощь. Даже при отсутствии официального трудоустройства государство гарантирует финансовую поддержку. Однако ее получение зависит от ряда критериев.

Об этом сообщает «На пенсии».

Согласно действующему законодательству Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью», в 2026 году правила начисления таких выплат существенно зависят от официально отработанных лет.

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Для выхода на стандартную пенсию в 60 лет гражданам необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если легальный стаж составляет менее 15 лет, право на постоянную государственную помощь возникает только в 65-летнем возрасте.

Размер финансовой поддержки

На сегодняшний день в Украине действуют две системы выплат. Первая схема привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и ограничивается суммой 2595 гривен (если лицо имеет другой источник дохода, государство доплачивает только разницу до этой суммы).

Вторая система предусматривает специальную шкалу для лиц без полного стажа:

менее 10 лет стажа — 2 385 гривен;

от 10 до 20 лет — 2 790 гривен;

от 20 до 30 лет — 3 150 гривен;

более 30 лет — 3 960 гривен.

Ограничения и условия получения

Государственная помощь не является автоматической, поскольку органы социальной защиты проводят тщательную проверку материального положения заявителя. В выплатах откажут, если средний доход семьи за последние полгода превышает прожиточный минимум или обнаружены незадекларированные заработки. Кроме того, существуют имущественные ограничения.

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Сообщается, что право на получение помощи теряют лица, которые в течение последнего года совершили покупку на сумму более 50 000 гривен, обладают более чем одним объектом жилой недвижимости, а также имеют в собственности автомобили, выпущенные менее 15 лет назад.

Процедура оформления выплат максимально доступна. Граждане могут обратиться в управление социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства. Также для удобства предусмотрена возможность подачи заявления онлайн через портал или мобильное приложение «Действие».

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, украинцам могут отнести к пенсионному стажу периоды ухода за малолетним ребенком. Это касается как общего страхового стажа, так и льготного стажа, если у человека есть документы, подтверждающие отпуск или уход за ребенком.

Также граждане, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут оформлять добровольные взносы в Пенсионный фонд. Часть людей рассматривает такой вариант заранее — за несколько лет до пенсионного возраста.

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А в 2026 году расширен список категорий лиц, которым разовая денежная помощь ко Дню Независимости выплачивается автоматически.

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