Пенсия более 10 тысяч грн: сколько украинцев получают такие выплаты

Наибольший процент украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Пенсии более 10 тысяч гривен на 1 апреля 2024 года получали 1 224 710 украинцев.

Соответствующие данные приводит ПФУ.

Отмечается, 1224710 пенсионеров, это 12,1% от общего количества пенсионеров (10 154 705 человек).

В то же время, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. А именно:

до 3000 гривен – 26,8%, 2 725 285 человек, средняя пенсия – 2 761,58 гривен,

от 3001 до 4000 гривен – 17,3%, 1 754 068 человек, средняя пенсия – 3 548,08 гривен,

от 4001 до 5000 гривен – 18,6%, 1 889 222 человека, средняя пенсия – 4 415,87 гривен,

от 5001 до 10000 гривен – 25,2%, 2 561 420 человек, средняя пенсия – 6 843,67 гривен,

свыше 10 000 гривен – 12,1%, 1 224 71 человек, средняя пенсия – 15 268,49 гривен.

Пенсии в Украине

Также мы писали, что украинские пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенного лица, приобретенный до 24 февраля 2022 года, должны были пройти идентификацию до конца марта 2024 года.

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