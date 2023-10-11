Пенсия более 10 тысяч грн: сколько украинцев получают такие выплаты (график)

В Украине по состоянию на 1 октября более одного миллиона человек получают более 10 тысяч гривен пенсии – это 10,7% от общего количества.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

По данным ПФУ, средняя пенсия в Украине выросла на 15,7% в 2023 году и составляет 5 350 гривен. Минимальные выплаты неработающим пенсионерам составляют 2 520 гривен, независимо от возраста и стажа.

Размер пенсий в Украине в 2023 году / Фото: Пенсионный фонд Украины

Размер пенсий в Украине в 2023 году / Фото: Пенсионный фонд Украины

Размер пенсий в Украине по состоянию на 2023 год:

до 2 000 гривен – 63 862 человека, средняя пенсия составляет 1 230 грн;

от 2001 до 3000 гривен – 3,83 миллиона человек, средняя пенсия – 2 619 грн;

от 3001 до 4000 гривен — 2,23 миллиона человек, средняя пенсия — 3547 грн;

от 4 001 до 5 000 гривен – 1,57 миллиона человек, средняя пенсия – 4 406,5 грн.;

от 5 001 до 10 000 гривен – 2,44 миллиона человек, средняя пенсия – 6 837,21 грн;

свыше 10 000 гривен – 1,12 миллиона человек, средняя пенсия – 14 727 грн.

Напомним, в Министерстве соцполитики ответили, как вырастут выплаты пенсий в 2024 году.

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