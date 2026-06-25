Пенсия более 20 тысяч гривен уже в июле: кто получит такие выплаты

Деньги. / © Национальный банк Украины

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В июле некоторые украинцы могут рассчитывать на пенсионные выплаты, превышающие средний размер пенсии. Для отдельной категории граждан государство гарантирует ежемесячное довольствие на уровне более 20 тыс. грн.

Кто именно имеет право на такие выплаты, сообщили в Пенсионном фонде.

Речь идет о людях, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и получивших инвалидность. Высокий размер пенсии предусмотрен для граждан с инвалидностью I группы. После учета всех установленных надбавок и доплат они получают не менее 20653 грн.

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В ПФУ подчеркнули, что при начислении пенсий для ликвидаторов используют показатель средней заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы за предыдущий год. В этом году показатель составляет 20653,55 грн.

Именно от него зависит минимальный гарантированный размер пенсии для людей с инвалидностью, связанных с последствиями аварии на ЧАЭС:

для лиц с инвалидностью I группы — 100% от базового показателя, или 20 653,55 грн;

для лиц с инвалидностью ІІ группы — 80% (16 522,84 грн);

для лиц с инвалидностью ІІІ группы — 60% (12 392,13 грн).

И группу инвалидности назначается людям, проблемы со здоровьем которых ограничивают их способность к самостоятельной жизни. К этой категории относятся люди, которые не могут самостоятельно передвигаться, ориентироваться в пространстве, обслуживать себя или контролировать свои действия. В зависимости от степени утраты трудоспособности и функциональных возможностей I группа инвалидности делится на подгруппы А и Б.

Какие документы нужны

Для оформления повышенной пенсии участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС необходимо предоставить в Пенсионный фонд пакет документов:

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удостоверение ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС соответствующей категории;

вывод специализированной медицинской комиссии, подтверждающий связь заболевания или установленной инвалидности с последствиями Чернобыльской катастрофы.

Напомним, мы писали о том, что пенсию по инвалидности могут отменить, ведь для сохранения выплат необходимо строго соблюдать установленные правила. В частности следует помнить, что пенсия назначается на период, который определила медико-социальная экспертная комиссия. Если получатель выплат не явился на повторную комиссию, ПФУ автоматически замораживает начисление денег.

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