Пенсия для многодетных матерей: кому признается и какую сумму выплачивают

Женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение пенсии по возрасту после достижения 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

В ПФУ объяснили, что законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» предусмотрено установление для отдельных категорий граждан за совершение выдающегося геройского поступка или трудового достижения в определенный период дополнительных социальных благ в виде дополнительных или повышенных денежных выплат, льгот или компенсаций для удовлетворения отдельных нужд.

«Дополнительные социальные блага устанавливаются на постоянной основе или на определенный период в пределах средств, предусмотренных Государственным бюджетом Украины», — говорится в сообщении.

В Фонде подчеркнули, что согласно ст. 1 указанного закона, пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается, в частности, матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

Если в случае смерти матери или лишения родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось родителем, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу.

Какой размер пенсии для многодетных матерей

Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается как надбавка к пенсии, на которую имеет право лицо (к пенсиям по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и за выслугу лет).

Размер надбавки определяется в зависимости от наград личности. Для многодетных матерей этот размер составляет от 35 до 40% прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность (в зависимости от количества детей).

Начиная с 1 января 2026 года эта сумма составляет от 908,25 грн до 1038 грн.

