Пенсия для тех, кому за 65: кому государство гарантирует повышение выплат

Гарантированная пенсия

Реклама

В Украине, начиная с 2018 года, люди, которым исполнилось 65 лет, имеют право на гарантированную минимальную пенсию по возрасту. Это означает, что их пенсия не может быть ниже установленного уровня, который также не должен быть меньше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Такие условия закреплены во второй части статьи 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Кому гарантирована повышенная пенсия

Если вы достигли 65 лет и получаете пенсию (по возрасту, по инвалидности, потере кормильца или по выслуге лет), вы можете рассчитывать на гарантированную минимальную выплату. Однако есть определенные условия:

Вам должно быть 65 лет или больше.

Мужчины должны иметь не менее 35 лет страхового стажа, а женщины не менее 30 лет.

Ваша текущая пенсия (с учетом возможных доплат до прожиточного минимума) не должна превышать 40% минимальной заработной платы.

Как происходит перерасчет

Хорошая новость заключается в том, что когда пенсионеру исполняется 65 лет, его пенсионная выплата автоматически пересматривается.

Реклама

Важно отметить, что для пенсионеров, продолжающих работать или занимающихся предпринимательской деятельностью, перерасчет пенсий с применением нового показателя минимальной заработной платы происходит после того, как они уволятся с работы или прекратят свою деятельность. Это сделано для стимулирования трудовой активности.

Динамика повышения пенсий для категории 65+

В 2024 году пенсионные выплаты для 65-летних украинцев повышались дважды.

С 1 января 2024 года минимальная заработная плата составила 7100 грн, соответственно, минимальный размер пенсии для этой категории лиц достиг 2840 грн (40% от 7100 грн).

С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата выросла до 8000 грн., и минимальная пенсия для 65-летних пенсионеров автоматически увеличилась до 3200 грн. (40% от 8000 грн).

Несмотря на то, что в 2025 году размер минимальной зарплаты остался неизменным, с 1 марта 2025 года пенсионеры, достигшие 65 лет, начали получать не менее 3758 грн. Это повышение стало возможным благодаря индексации пенсий и дополнительным мерам по повышению социальной защиты, предусмотренным постановлением Кабинета Министров Украины №209.

Доплата для тех, кто достигает 65 лет после индексации

По словам пенсионного эксперта Сергея Коробкина, эти правила распространяются и на тех пенсионеров, которым 65 лет исполнилось или исполнится уже после проведенной индексации.

Реклама

«У тех, кто не работает, имеет полный стаж и достиг 65 лет (то есть три условия) пенсия с 1 марта 2025 года не может быть ниже 3758 гривен. Если такому человеку исполнилось 65 лет позже и его пенсия была меньше, то после дня рождения его должны автоматически подтянуть до 3758 гривен», — объяснил эксперт.

Таким образом, государство последовательно обеспечивает социальную защиту старейших граждан, гарантируя им повышенный минимальный уровень пенсии при наличии необходимого страхового стажа.