Пенсия для украинцев в Германии: кто может ее получать

Пенсия в Германии для украинцев

Полномасштабная агрессия Российской Федерации заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и искать убежище за границей. Значительная часть наших сограждан нашла временную защиту в Германии, и среди множества волнующих их вопросов один из важнейших — могут ли они претендовать на немецкую пенсию. Разъяснение по этому сложному вопросу предоставила адвокатка Ольга Брус, специализирующаяся на миграционном праве.

Ключевым аспектом для украинцев, планирующих получать пенсию в Германии, является отсутствие соглашения между Украиной и Германией о взаимном признании страхового стажа. Это означает, что украинский трудовой стаж, приобретенный до переезда, не будет засчитываться при расчете немецкой пенсии.

Основные требования к получению немецкой пенсии для украинцев

Для того чтобы иметь право на получение пенсии в Германии, украинцам необходимо отвечать нескольким критериям:

Минимальный страховой стаж. Чтобы выйти на пенсию в Германии, необходимо не менее пяти лет официально работать и платить страховые взносы в немецкий Пенсионный фонд (Deutsche Rentenversicherung). Это базовое условие для формирования пенсионных прав. Официальное трудоустройство. Только официальная занятость, предполагающая отчисления в систему социального страхования, будет учитываться для накопления необходимого стажа. Неофициальная работа или работа без уплаты взносов не дает права на будущую пенсию. Достижение пенсионного возраста. Украинские граждане смогут претендовать на германскую пенсию только после достижения пенсионного возраста, установленного законодательством Германии. Важно отметить, что пенсионный возраст в Германии постепенно повышается: В 2024 году он составил более 65 лет.

В 2025 году — более 66 лет.

К 2031 году ожидается, что возрастет до 67 лет.

(По данным Deutsche Rentenversicherung, повышение происходит постепенно, увеличиваясь на несколько месяцев ежегодно, пока не достигнет 67 лет для родившихся после 1964 года).

Расчет пенсионных выплат

Какая минимальная пенсия в Германии

В отличие от других стран, в Германии не существует четко установленной минимальной пенсии в традиционном понимании. Размер пенсионных выплат рассчитывается индивидуально для каждого лица. Он зависит от количества лет уплаченных взносов, размера заработной платы в течение этих лет и других факторов, влияющих на так называемые пенсионные пункты (Entgeltpunkte). Чем больше «пенсионных пунктов» накопило лицо, тем выше будет его пенсия.

Пенсия беженцам

Адвокат Ольга Брус отмечает, что такого понятия, как «пенсия беженцам из Украины» в Германии не существует. Украинским переселенцам, желающим получать пенсию в Германии, придется, как и всем остальным резидентам, работать и платить взносы в течение установленного периода.

Социальная помощь vs. пенсия

Не следует путать пенсионные выплаты, основанные на страховых взносах с социальной помощью. Украинцы, находящиеся в Германии под временной защитой и не имеющие достаточных доходов, могут претендовать на социальные выплаты (например, Bürgergeld), обеспечивающие базовое жизнеобеспечение, но это не пенсия в классическом понимании.