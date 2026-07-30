Пенсия может быть больше: юрист рассказал, как изменить размер выплат

Пенсия в Украине / © ТСН

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Большинство украинских пенсионеров получают пенсию, которая формально рассчитана правильно, однако это не означает, что её размер является максимально возможным. Законодательство предусматривает механизмы, которые в отдельных случаях позволяют увеличить пенсионные выплаты, однако Пенсионный фонд не применяет их автоматически.

Об этом рассказал юрист Михаил Вулах в своём блоге на YouTube.

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По словам эксперта, размер большинства пенсий определяется по простой формуле, в которую входят средняя заработная плата, установленная для расчета пенсии, коэффициент заработка и коэффициент страхового стажа. После этого, при наличии соответствующего права, к пенсии добавляются различные доплаты и надбавки.

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В то же время, как подчеркнул Вулах, наибольший резерв для увеличения выплат кроется именно в коэффициенте заработка.

«Пенсионный фонд не делает этого автоматически — он производит расчет на основании документов и заявления, поданных самим пенсионером», — пояснил юрист.

Способ первый. Заработная плата до 2000 года

По словам Михаила Вулаха, для многих украинцев, вышедших на пенсию до 2015 года, одним из крупнейших источников для увеличения выплат может стать заработная плата, полученная до 1 июля 2000 года.

Он пояснил, что закон позволяет самостоятельно выбрать любые 60 календарных месяцев работы до этой даты для определения коэффициента заработка.

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Наибольшую выгоду от такого перерасчета, по словам юриста, могут получить люди, которые работали на предприятиях с высокими зарплатами, в вредных или тяжелых условиях или в регионах, где уровень оплаты труда был значительно выше среднего.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что учесть этот период можно только при наличии справки о заработной плате. Если предприятие продолжает работать, документ можно получить в бухгалтерии. Если же оно ликвидировано, справку можно запросить в государственном архиве или через центр предоставления административных услуг.

Если человек работал на нескольких предприятиях, Вулах рекомендует собрать справки со всех мест работы, чтобы выбрать наиболее выгодный период для расчета пенсии.

Способ второй. Работа во время пандемии и войны

Юрист также обратил внимание на возможность оптимизации пенсии для тех, кто после её назначения продолжил работать.

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По его словам, статья 40 Закона Украины № 1058 позволяет исключить из расчета отдельные месяцы работы во время пандемии COVID-19 и военного положения, если именно они снижают коэффициент заработка.

Речь идет, в частности, о случаях, когда человек работал неполный рабочий день, длительное время находился на больничном или работал в качестве физического лица-предпринимателя и уплачивал единый социальный взнос исходя из минимальной заработной платы.

По мнению эксперта, исключение таких месяцев из расчета может повысить коэффициент заработка, а вместе с ним и размер пенсионных выплат.

«Пенсионный фонд не применяет эту норму автоматически. Для этого необходимо подать соответствующее заявление», — подчеркнул Вулах.

Что могут сделать работающие пенсионеры

Кроме того, юрист отметил, что после назначения пенсии страховой стаж продолжает накапливаться, если человек продолжает работать.

По его словам, это увеличивает количество месяцев, которые можно исключить при оптимизации коэффициента заработка, поэтому работающие пенсионеры могут обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о повторном пересмотре расчета.

Для этого он рекомендует сначала получить распоряжение о назначении или перерасчете пенсии с полной информацией о её расчёте, а также справку ОК-5, если после выхода на пенсию человек продолжал работать.

По словам Вулаха, особое внимание следует обратить на документ «Алгоритм расчета заработка». Если в графе, касающейся дополнительно исключенных месяцев, указан ноль, это может свидетельствовать о наличии резерва для увеличения пенсии.

Эксперт также подчеркнул, что даже если после повторного пересчета новый размер пенсии окажется меньше, Пенсионный фонд не имеет права уменьшать уже назначенную выплату. В таком случае остается в силе предыдущий, более выгодный расчет.

По словам юриста, с заявлением о таком перерасчете могут обращаться как работающие, так и неработающие пенсионеры, а закон не ограничивает количество таких обращений.

Напомним, средний размер пенсии в Украине продолжает расти и по состоянию на 1 июля 2026 года превысил 7200 гривен. В то же время почти половина украинских пенсионеров получает выплаты, не превышающие 5 тысяч гривен, а общее количество получателей пенсий за последние годы существенно сократилось.

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