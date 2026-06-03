Пенсия может быть выше: по каким причинам украинцы недополучают выплаты

Пенсионное удостоверение. / © УНИАН

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Многие пенсионеры в Украине могут ежемесячно недополучать надлежащие выплаты, не догадываясь об этом. Причиной становятся ошибки в документах, отсутствие важных справок или неучтенный стаж. Из-за таких нюансов люди годами теряют часть своей пенсии, хотя имеют право на гораздо большие суммы.

Об этом сообщил пенсионный юрист Михаил Вулаха в комментарии Новости.LIVE.

По его словам, Пенсионный фонд руководствуется теми документами, которые есть в деле. Впрочем, если не была предоставлена справка или же человек не обратился с заявлением на перерасчет, эти сведения искать не будут.

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Чаще пенсионеры теряют деньги из-за того, что часть стажа не учли во время назначения пенсии, потому что не было документов, подтверждающих это. Среди таких причин:

срочная служба в армии;

обучение в вузах и техникумах до 2004 года;

период декретного отпуска;

уход за ребенком;

работа во вредных условиях по Списку №1 и №2.

Коэффициент заработной платы

Кроме того, говорит юрист, проблемы связаны с коэффициентом заработной платы, потому что от него зависит размер пенсионных выплат. Многие украинцы продолжают работать после ухода на пенсию, но ПФУ часто не пересматривает коэффициент зарплаты, включая в перерасчет только дополнительный стаж.

По словам Вулаха, для этого необходимо отдельно подавать заявление. К примеру, в одном из случаев после такого перерасчета пенсия увеличилась на 554 гривны.

Если украинцы работали неполный рабочий день, имели низкий доход или платили минимальный ЕСВ, это также может негативно повлиять на коэффициент зарплаты и снизить размер пенсии. Михаил Вулаха объясняет, что этого нельзя избежать, если исключить неудачные месяцы из расчета. Впрочем, Пенсионный фонд автоматически ничего не будет делать.

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Зарплата к 2000-му

По словам юриста, еще один резерв для повышения выплат — доходы до июля 2000 года. Тогда еще не было современной системы учета страховых взносов, поэтому информация о зарплате хранилась в архивах предприятий. Сегодня значительная часть архивов уже оцифрована.

По словам юриста, архивные справки могут подтвердить высокие зарплаты прошлых лет и повлиять на размер пенсии.

Пенсия в Украине — последние новости

Юристка Алена Чмона объяснила, что женщинам, которые планируют уходить на пенсию в 2027-м, стоит учесть один нюанс. Возраст выхода теперь напрямую зависит от накопленного стажа, в который учитываются не только годы официальной работы.

Также в Украине у пенсионеров есть полное право на дополнительные выплаты и надбавки к основному обеспечению. Впрочем, не все виды доплат начисляются в автоматическом режиме. Из-за банального отсутствия официального заявления или неполного пакета предоставленных документов граждане ежемесячно теряют сотни гривен.

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В частности, существует специальная надбавка к пенсии для тех, кто самостоятельно ухаживает за внуками или детьми до 18 лет. Таким гражданам могут начислить надбавку в размере 150 грн. дополнительно к пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет.

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