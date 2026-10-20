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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Пенсия может "уменьшиться" вчетверо: в каких случаях ПФУ оставляет всего 25% выплат

Пенсию могут уменьшить не из-за перерасчета, а из-за законных содержаний. В ПФУ объяснили, в каких случаях по выплатам могут содержать до 20% или 50%, а когда пенсионеру выплачивают только 25% назначенной суммы.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Пенсия в Украине

Пенсия в Украине / © ТСН.ua

В Украине по пенсии могут ежемесячно удерживать часть средств через переплату, долги или пребывание на полном государственном содержании. В зависимости от основания отчислений пенсионер может потерять до 20 или 50% выплаты, а в отдельных случаях получать только четверть назначенной пенсии.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

За какие долги и переплаты могут удерживать пенсию

По данным ПФУ, одной из причин удержания с пенсии является переплата. Она может возникнуть, если пенсионер не сообщил Пенсионному фонду о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности и продолжал получать надбавки или доплаты, на которые уже не имел права.

«Если из-за несообщения о таких изменениях образовалась переплата, излишне выплаченные средства могут вернуть добровольно или взыскать на основании решения органа ПФУ или через суд», — объясняют в Пенсионном фонде Украины.

В случае удержания средств из-за такой переплаты ежемесячные отчисления могут составлять до 20% пенсии.

Отдельные правила действуют для долгов, по которым открыто исполнительное производство.

«Размер отчислений по исполнительным документам зависит от вида взыскания», — отмечают в ПФУ.

По информации Пенсионного фонда Украины, по общему правилу, размер отчислений с пенсии не может превышать 20% выплаты. Однако в предусмотренных законом случаях, в том числе при взыскании алиментов или возмещении вреда, причиненного здоровью или смертью потерпевшего, этот показатель может достигать 50% пенсии.

Когда пенсионеру выплачивают только 25% пенсии

Отдельные правила действуют для людей, которые находятся на полном государственном содержании в интернатах, пансионатах или других соответствующих заведениях. Согласно статье 48 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», таким пенсионерам выплачивают 25% назначенной пенсии, а остальные средства в установленном порядке направляют на содержание в заведении.

«При пребывании пенсионера на полном государственном содержании в соответствующем учреждении (учреждении) ему выплачивается 25% назначенной пенсии», — объясняет ПФУ.

Закон также предусматривает исключения. Если пенсия превышает стоимость содержания в заведении, пенсионеру выплачивают разницу, но не менее 25% от назначенной суммы. Если у человека есть нетрудоспособные члены семьи на иждивении, часть пенсии могут выплачиваться им в пределах, определенных законодательством.

Как не допустить переплаты пенсии: когда нужно сообщить ПФУ

По данным Пенсионного фонда Украины, пенсионеры должны сообщать о трудоустройстве, увольнении, а также регистрации или прекращении предпринимательской деятельности ФЛП в течение 10 дней. Это важно, ведь статус работающего или неработающего пенсионера может влиять на размер выплат и право на отдельные доплаты.

В ведомстве также подчеркивают, что информацию следует подавать вместе с документами, подтверждающими изменение статуса.

«О дате трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры сообщают органы Пенсионного фонда исключительно путем подачи заявления и документов, удостоверяющих соответствующие обстоятельства», — отмечают в Пенсионном фонде.

По информации Пенсионного фонда Украины, сообщить об изменениях можно лично в сервисном центре или через веб-портал электронных услуг ПФУ. Для подтверждения может потребоваться приказ о принятии на работу или увольнении, трудовая книжка с соответствующей записью или гражданско-правовой договор.

Пенсия в Украине — последние новости:

Напомним, ранее мы писали, что украинцы могут увеличить рассчитанный размер пенсии до 54%, если отложат выход на пенсию на шесть лет после получения права на выплаты. За каждый полный месяц отсрочки пенсия растет на 0,5% в течение первых пяти лет, а за каждый месяц сверх этого срока — на 0,75%.

Такую возможность предусматривает статья 29 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». При этом повышение касается рассчитанного размера пенсии, а не всех доплат, надбавок и других выплат.

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