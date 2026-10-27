Пенсия может возрасти более 50%: какой нюанс после 60 лет может изменить выплаты

пенсия. / © УНИАН

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Украинцы, которые достигли пенсионного возраста, могут не спешить оформлять пенсию, а продолжить работу, чтобы в будущем получать большие выплаты. За каждый полный месяц страхового стажа, приобретенный по достижении 60 лет, предусмотрено увеличение основного размера пенсии.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Кировоградской области.

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Указывается, что размер надбавки зависит от продолжительности отсрочки. Если человек откладывает выход на пенсию менее пяти лет, его выплату увеличивают на 0,5% за каждый полный месяц отсрочки. Если она ждет более 60 месяцев, надбавка составляет 0,75% за каждый месяц.

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В то же время неполные месяцы страхового стажа при расчете не учитывают — надбавку начисляют только за полные месяцы.

На сколько может вырасти пенсия

Чем дольше человек откладывает оформление пенсии, тем больше может быть его предстоящая выплата. В частности, по приведенной схеме расчета надбавка составляет:

6% — за один год отсрочки;

12% — за два года;

18% — за три года;

24% — за четыре года;

30% — за пять лет;

54% — за шесть лет.

Следовательно, украинцы, которые по достижении 60 лет продолжают работать и откладывают оформление пенсии, могут рассчитывать на увеличение ее основного размера.

«Пенсия назначается с учетом страхового стажа на день обращения за назначением пенсии. Напоминаем, что в 2026 году необходим страховой стаж для назначения пенсии по возрасту — 33 года», — говорится в сообщении.

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Необходимо сообщить Пенсионный фонд

Если по достижении 60 лет украинец планирует отложить выход на пенсию, важно сообщить об этом ПФУ. При определенных условиях пенсию могут назначить автоматически — если в реестрах есть все необходимые сведения.

В ПФУ объяснили, что пенсию по возрасту с отсрочкой назначают по обращению человека. Выплаты начисляют со дня, следующего за последним днем месяца, в котором был приобретен полный месяц страхового стажа для отсрочки, при условии, что человек обратился за пенсией не позднее чем через три месяца после этой даты.

Как сообщалось, часть украинских пенсионеров может получить более 1000 грн доплаты. Речь идет о людях старше 80 лет. Впрочем, кандидатам необходимо отвечать еще и другим критериям. В частности, иметь заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.

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