Пенсия может вырасти на 54%: при каком условии украинцы получат больше

Пенсия / © ТСН

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Украинцы могут увеличить размер будущей пенсии, если не будут спешить оформлять выплаты после достижения пенсионного возраста. Законодательство предусматривает специальный механизм: за каждый полный месяц отсрочки назначения пенсии начисляется повышение. Если отложить выход на пенсию на шесть лет, то ее рассчитанный размер может увеличиться на 54%.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Кто может рассчитывать на повышение пенсии

Возможность отложить назначение пенсии и получить надбавку предусмотрена статьей 29 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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Воспользоваться этим правом могут граждане, которые уже получили право на пенсию по возрасту, но решили продолжить работу и пока не обращаться за ее назначением.

Важно, чтобы человек отвечал установленным требованиям по пенсионному возрасту и страховому стажу. В частности, в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Если все необходимые условия исполнены, гражданин может продолжать трудовую деятельность и отложить оформление пенсии. В таком случае при дальнейшем назначении применяют коэффициент повышения, который зависит от длительности отсрочки.

На сколько может вырасти пенсия

Размер повышения зависит от того, как долго человек не обращался за назначением пенсии после получения соответствующего права. Закон предусматривает два коэффициента.

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Если отсрочка составляет не более пяти лет, пенсию увеличивают на 0,5% за каждый полный месяц такого периода. В год это дает 6% повышение.

Если человек откладывает оформление пенсии более чем на пять лет, применяется коэффициент 0,75% за каждый полный месяц отсрочки.

Например, если обратиться за назначением пенсии через шесть лет после получения права на нее, рассчитанный размер выплат может увеличиться на 54%. Это результат применения коэффициента 0,75% в течение 72 месяцев.

В то же время, такое повышение касается рассчитанного размера пенсии. Его не следует путать с увеличением на 54% всех доплат, надбавок и других выплат, которые человек может получать вместе с пенсией.

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