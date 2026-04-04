Пенсия на карту или через почтальона: что выбрать, чтобы не прогадать

пенсия.

Реклама

Украинцы могут получать пенсию либо через банки, либо через отделение почтовой связи. Все больше пенсионеров выбирают банки и получение денег на карты.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Денежные средства на банковские счета засчитываются не позднее следующего банковского дня после финансирования. Пенсионер может получить выплаты в любом отделении своего банка, а также в сеть банкоматов разных банков.

Реклама

«В отличие от „почтовых“, „банковские“ деньги после поступления на счет находятся в постоянном доступе для получения. При этом можно снимать как всю засчитанную сумму пенсии, так и ее часть», — говорится в сообщении.

Кроме того, банковской картой можно рассчитываться в магазинах и аптеках, оплачивать коммунальные услуги без комиссии и контролировать расходы через SMS-уведомления.

В то же время, пенсионер имеет право в любой момент изменить банк или выбрать другой способ получения выплат.

Заметим, перечень банков, по которым осуществляется выплата пенсий или других социальных выплат, утвержден постановлением Кабинета министров Украины. В частности, среди них Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Укрэксимбанк, Южный, ОТП Банк, СЭНС-БАНК и т.д.

Реклама

Напомним, мы писали о том, как изменить реквизиты для выплат онлайн. В частности, необходимо открыть счет в избранном уполномоченном банке и подать соответствующее заявление в сервисный центр Главного управления ПФУ.

Заметим, что в 2026 году граждане должны сообщать Пенсионному фонду в случае изменения персональных данных. Иначе могут возникнуть задержки в выплатах, техническая блокировка начисления средств, а иногда и требование вернуть переплату.