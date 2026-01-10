Пенсия на паузе: кто и почему может не получить выплаты в январе

пенсия.

Реклама

Уже с января 2026-го некоторым из украинцев временно остановили выплату пенсий. Они не выполнили своевременно требование Пенсионного фонда.

Что известно и как возобновить выплаты, читайте в материале ТСН.ua.

В Пенсионном фонде Украины отмечали, что некоторым из украинцев пенсионного возраста нужно было пройти обязательную идентификацию до 31 декабря 2025 года. Речь идет о жителях временно оккупированных территорий и оттуда уехавших, а также украинцах, которые находились за границей более полугода.

Реклама

Идентификация необходима, чтобы Пенсионный фонд убедился, что выплаты получает именно тот человек, которому они назначены.

Среди других причин приостановки пенсии — переезд на постоянное проживание за границу, предоставление недостоверных данных при назначении пенсии, отсутствие движения средств на пенсионном счете более шести месяцев.

Как восстановить пенсию

Если пенсию приостановили, ее можно восстановить. Следует пройти идентификацию и подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно:

лично в отделении ПФУ;

через видеоконференцию на портале ПФУ;

онлайн через веб-портал электронных услуг;

в посольстве или консульстве Украины за границей (документы посылают по почте или онлайн).

После возобновления выплат пенсионеру начислят все суммы за период, когда пенсия была приостановлена.

Реклама

Напомним, в Украине от 1 января 2026-го вырастут пенсии. Повышение выплат стало возможным благодаря росту прожиточного минимума и минимальной зарплаты. В частности, пенсии были перечислены для людей с минимальными и максимальными выплатами.

Также с 1 января меняют правила выхода на пенсию. Состоится новый этап реформы — вступят в силу ужесточенные требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту.