- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 2 мин
Пенсия не поступит на новую карту автоматически: что нужно сделать
Пенсионеры могут изменить банк для выплат, но есть важный нюанс.
Пенсия не будет поступать на новую карту автоматически. Чтобы деньги перечислили по другому адресу, пенсионер должен самостоятельно передать новые реквизиты в Пенсионный фонд.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Как изменить банк для выплаты пенсии
В Пенсионном фонде подчеркивают, что просто открыть карточку мало. После этого нужно самому предоставить новые данные в ПФУ — лично в сервисном центре или онлайн через их сайт.
Чтобы изменить возмездные реквизиты в режиме онлайн, необходимо выполнить следующие шаги:
Открыть счет в одном из уполномоченных банков.
Получить полные реквизиты нового счета, включая международный номер IBAN.
Авторизоваться на портале электронных услуг ПФУ.
Перейти к разделу «Внесение изменений в пенсионное дело».
Выбрать и заполнить заявление о смене выплатных реквизитов.
Указать в документе данные нового счета.
Подписать сложившееся заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП).
Отслеживать статус рассмотрения в разделе «Мои обращения».
Согласно правилам, менять банк для получения пенсии можно сколько угодно раз. По желанию разрешено возвращаться и в старый банк, если он до сих пор выплачивает пенсии.
Кроме того, по желанию гражданина способ получения средств можно изменить кардинально: перевести выплаты с банковской карты на почтовое отделение или наоборот.
Пенсия в Украине — последние новости
Напомним, Пенсионный фонд больше не будет перечислять деньги на счета Укрэксимбанка. Украинцам объяснили, куда теперь будут поступать пенсии и что нужно сделать, чтобы и дальше получать их на карточку.
Также в октябре всеобщего повышения пенсий для всех не будет. Однако некоторые пенсионеры получат ежемесячные и дополнительные выплаты.
Ранее мы писали, что в Украине отдельные категории пенсионеров, которые не работают, имеют право на ежемесячную доплату к основной выплате в размере почти 1 300 гривен.