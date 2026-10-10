Пенсия не поступит на новую карту автоматически: что нужно сделать

Пенсия / © ТСН.ua

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Пенсия не будет поступать на новую карту автоматически. Чтобы деньги перечислили по другому адресу, пенсионер должен самостоятельно передать новые реквизиты в Пенсионный фонд.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Как изменить банк для выплаты пенсии

В Пенсионном фонде подчеркивают, что просто открыть карточку мало. После этого нужно самому предоставить новые данные в ПФУ — лично в сервисном центре или онлайн через их сайт.

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Чтобы изменить возмездные реквизиты в режиме онлайн, необходимо выполнить следующие шаги:

Открыть счет в одном из уполномоченных банков. Получить полные реквизиты нового счета, включая международный номер IBAN. Авторизоваться на портале электронных услуг ПФУ. Перейти к разделу «Внесение изменений в пенсионное дело». Выбрать и заполнить заявление о смене выплатных реквизитов. Указать в документе данные нового счета. Подписать сложившееся заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП). Отслеживать статус рассмотрения в разделе «Мои обращения».

Согласно правилам, менять банк для получения пенсии можно сколько угодно раз. По желанию разрешено возвращаться и в старый банк, если он до сих пор выплачивает пенсии.

Кроме того, по желанию гражданина способ получения средств можно изменить кардинально: перевести выплаты с банковской карты на почтовое отделение или наоборот.

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, Пенсионный фонд больше не будет перечислять деньги на счета Укрэксимбанка. Украинцам объяснили, куда теперь будут поступать пенсии и что нужно сделать, чтобы и дальше получать их на карточку.

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Также в октябре всеобщего повышения пенсий для всех не будет. Однако некоторые пенсионеры получат ежемесячные и дополнительные выплаты.

Ранее мы писали, что в Украине отдельные категории пенсионеров, которые не работают, имеют право на ежемесячную доплату к основной выплате в размере почти 1 300 гривен.

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