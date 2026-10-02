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Пенсия не придет на карточку: что будет с выплатами тех, кто не изменил банк
Пенсионный фонд больше не будет перечислять деньги на счета «Укрэксимбанка» — куда теперь будут поступать пенсии и что нужно сделать, чтобы и дальше получать их на карточку.
С 1 октября 2026 года АО «Укрэксимбанк» прекращает сотрудничество с Пенсионным фондом Украины по обслуживанию карточных счетов для пенсий, субсидий и других государственных соцвыплат.
Об этом сообщает издание «На пенсии».
Пенсии и соцвыплаты через Укрэксимбанк: что изменится уже с 1 октября
Главное изменение касается именно способа получения выплат. С октября Пенсионный фонд больше не будет перечислять деньги на карты «Укрэксимбанка».
Если пенсионеры не успели сменить банк до 15 сентября, их выплаты автоматически переведут на Укрпочту. Деньги можно будет забрать в отделении или получить от почтальона дома.
Чтобы и дальше получать пенсию на банковскую карту, клиентам нужно открыть счет в другом уполномоченном банке и сообщить об этом Пенсионному фонду. Сделать это можно и после 1 октября. Для этого необходимо:
Выбрать банк из перечня уполномоченных на выплату пенсий.
Открыть счет для пенсионных выплат.
Подать новые реквизиты в ПФУ — лично через любой сервисный центр или дистанционно через веб-портал электронных услуг фонда.
Счет в Укрэксимбанке после 1 октября не закроют автоматически. Он станет обычным банковским счетом, а решить, что с ним делать дальше — оставить или закрыть — можно непосредственно в банке.
Пенсия в Украине — последние новости:
Напомним, в октябре всеобщего повышения пенсий для всех не будет. Однако некоторые пенсионеры получат ежемесячные и дополнительные выплаты. Все перерасчеты сделают автоматически — обращаться в Пенсионный фонд и писать заявления не нужно.
Ранее мы писали, что в Украине отдельные категории пенсионеров, которые не работают, имеют право на ежемесячную доплату к основной выплате в размере почти 1 300 гривен.