Пенсия не придет на карточку: что будет с выплатами тех, кто не изменил банк

Пенсионер

Реклама

С 1 октября 2026 года АО «Укрэксимбанк» прекращает сотрудничество с Пенсионным фондом Украины по обслуживанию карточных счетов для пенсий, субсидий и других государственных соцвыплат.

Об этом сообщает издание «На пенсии».

Реклама

Пенсии и соцвыплаты через Укрэксимбанк: что изменится уже с 1 октября

Главное изменение касается именно способа получения выплат. С октября Пенсионный фонд больше не будет перечислять деньги на карты «Укрэксимбанка».

Реклама

Если пенсионеры не успели сменить банк до 15 сентября, их выплаты автоматически переведут на Укрпочту. Деньги можно будет забрать в отделении или получить от почтальона дома.

Чтобы и дальше получать пенсию на банковскую карту, клиентам нужно открыть счет в другом уполномоченном банке и сообщить об этом Пенсионному фонду. Сделать это можно и после 1 октября. Для этого необходимо:

Выбрать банк из перечня уполномоченных на выплату пенсий. Открыть счет для пенсионных выплат. Подать новые реквизиты в ПФУ — лично через любой сервисный центр или дистанционно через веб-портал электронных услуг фонда.

Счет в Укрэксимбанке после 1 октября не закроют автоматически. Он станет обычным банковским счетом, а решить, что с ним делать дальше — оставить или закрыть — можно непосредственно в банке.

Пенсия в Украине — последние новости:

Напомним, в октябре всеобщего повышения пенсий для всех не будет. Однако некоторые пенсионеры получат ежемесячные и дополнительные выплаты. Все перерасчеты сделают автоматически — обращаться в Пенсионный фонд и писать заявления не нужно.

Реклама

Ранее мы писали, что в Украине отдельные категории пенсионеров, которые не работают, имеют право на ежемесячную доплату к основной выплате в размере почти 1 300 гривен.

Новости партнеров

Новости партнеров