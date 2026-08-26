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Пенсия от 10 020 грн в сентябре: кто имеет право на такую выплату
Семьи погибших, умерших или пропавших без вести военных имеют право на специальные пенсионные выплаты. Рассказываем, кому в сентябре 2026 года назначают не менее 10 020 грн и как оформить помощь.
В сентябре 2026 года отдельные категории украинских семей получат адресную пенсионную помощь, минимальный размер которой составит 10 020 грн. Рассказываем, как получить такую пенсионную помощь и кто имеет на нее право.
Об этом пишут в Министерстве по делам ветеранов Украины.
Кто имеет право на пенсию более 10 тысяч гривен в сентябре 2026
Как отмечают в Министерстве по делам ветеранов Украины, право на такие выплаты в связи с потерей кормильца имеют члены семей военных, погибших/умерших во время службы либо не позднее трех месяцев после увольнения, либо позже из-за полученных на войне ранений и контузии, а также семей военных, которые пропали без вести, защищая Украину.
Претендовать на поддержку могут дети до 18 или до 23 лет, если учатся в вузе на дневной форме, нетрудоспособные родители, жена или муж, потерявшие основной источник дохода, а также родные военных пенсионеров при определенных условиях.
Базовый размер пенсии составляет 70% денежного довольствия погибшего для родителей, жены или мужа, а также для одного ребенка. Если детей в семье больше — по 50%.
В то же время, с 1 марта 2026 года в стране выросла минимальная адресная финансовая помощь: для каждого нетрудоспособного члена семьи выплата составляет не менее 12 810 грн на человека вместо 7 800 грн ранее.
Для семей, где помощь получают два или более членов семьи (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа), а также для двоих и более детей погибшего воина, поддержка составляет не менее 10 020 грн на каждого по сравнению с прежними 6 100 грн. Все эти перерасчеты пройдут автоматически без подачи заявлений. Со следующего года эти выплаты начнут индексировать.
Как оформить пенсию от 10 020 грн в сентябре
Для первичного оформления помощи в сентябре нужно обращаться в зависимости от ситуации: если военному еще не назначали пенсию через уполномоченное структурное подразделение министерства или ведомство службы.
Если военный уже получал пенсию, в сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства.
К заявлению прилагаются копии паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН), свидетельство о смерти, документы о родстве, а также документы, подтверждающие ваш статус (по выбору): справка о нетрудоспособности, установление группы инвалидности или заключение о времени ее наступления до 18 лет.
Также вам могут понадобиться справка от учебного заведения о дневной форме, бумаги о страховом стаже от 20 лет для матери или жены 50–55 лет, документы о неполучении алиментов пасынком или падчерицей, а также банковские реквизиты счета.
За подробной консультацией украинцы могут обратиться к специалисту по сопровождению.
Пенсии в Украине 2026 — последние новости:
Напомним, украинские пенсионеры могут столкнуться с приостановкой выплат или удержанием переплат, если в течение 10 дней не сообщат Пенсионному фонду о важных изменениях. Законодательство требует обязательно информировать о трудоустройстве, начале или завершении предпринимательской деятельности, смене паспорта, фамилии, адреса проживания, банковских реквизитов или идентификационного кода.
Обновление этих данных критически важно, поскольку статус работающего пенсионера влияет на порядок начисления надбавок и индексаций. Подать заявление и подтверждающие документы можно лично в сервисном центре, по почте, через работодателя или с помощью электронного кабинета на портале Пенсионного фонда Украины.
В сентябре часть украинских пенсионеров начнет получать повышенные выплаты благодаря возрастным надбавкам, которые Пенсионный фонд начисляет автоматически. Размер доплаты зависит от возрастной категории: от 70 до 74 лет — до 300 гривен, от 75 до 79 лет — до 456 гривен, а от 80 лет — до 570 гривен.
Обращаться в ПФУ или подавать заявление не нужно, поскольку доплата назначается на основании данных пенсионного дела. Право на нее имеют только пенсионеры, общий размер пенсии которых не превышает 10 340,35 гривны.