Пенсия по инвалидности 3 группы, перечень болезней, дающих право на ее получение, как оформить

Все о III группе инвалидности: кому устанавливают, размер пособия, как оформить пенсию

В каких случаях дают инвалидность 3 группы

III группу инвалидности устанавливают в случае умеренной тяжести функциональных нарушений в организме, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые привели к умеренно выраженному ограничению жизнедеятельности лица, в том числе его трудоспособности, нуждающимся в социальной помощи.

Лицо с таким статусом может обучаться, работать, вести нормальную жизнь нормального качества, если компенсировать имеющиеся нарушения с помощью специальных средств и препаратов.

При предоставлении статуса инвалида 3-й группы учитывается наличие следующих ограничений:

Возможность обслуживать себя с использованием вспомогательных средств.

Наличие затруднений при передвижении без помощи.

Наличие затруднений при получении профессии.

Возможность получения образования только в домашних условиях или с тьютором на инклюзии.

Способность ориентироваться в пространстве только с использованием дополнительных средств.

Утрата возможности выполнять трудовую деятельность на 25%.

Неспособность контролировать свое поведение без посторонней помощи.

Проблемы в общении, заключающиеся в пониженной интенсивности и скорости обмена информацией.

Полный перечень заболеваний, дающих право на получение 3 группы инвалидности

Перечень заболеваний, которые дают право на получение III группы инвалидности, указан в соответствующих приказах Министерства здравоохранения Украины и постановлениях Кабинета министров.

Третья группа инвалидности устанавливается при следующих заболеваниях:

Отсутствия одного легкого,

Отсутствия или субатрофии одного глаза,

Устойчивом полном птозе на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения.

Практической слепоте на глаз (острота зрения с переносимой коррекцией ниже 0,05 или концентрическое сужение границ поля зрения до 10 град, от точки фиксации) вследствие профессионального заболевания, трудового увечья или военной травмы. Третья группа инвалидности устанавливается при одноглазости вследствие бытовой травмы или болезни, не связанных со службой в армии или профессиональной деятельностью на период переучивания и приобретения новой профессии.

Двухсторонней глухоте.

Устойчивой трахеостоме при невозможности пластического закрытия.

Стенози гортани II-III степени вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно- или двусторонним парезом и стойкой дисфонией.

Устойчивой афонии органического генеза.

Дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание.

Гипофизарном нанизме (рост менее 150 см).

Параличи кисти.

Параличи верхней конечности или параличи нижней конечности.

Выраженный парез верхней или нижней конечности, сопровождающийся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах и гипотрофией мышц: плеча — более 4 см, предплечья — более 3 см, бедра — более 8 см, голени — более 6 см, а также гипотрофией мышц кисти или стопы.

Инородному телу в веществе головного мозга (в результате травмы), если травма сопровождалась абсцессом мозга или менингоэнцефалитом.

Значительному дефекту костей черепа (3x1 кв. см и более, кроме случаев замещения его аутотканью) или при меньших размерах, если происходит пульсация мозга, или при отсутствии пульсации в случаях, когда травма протекала с осложнениями (инфекционно-гнойным процессом).

Отсутствия кисти и более высоком уровне ампутации верхней конечности.

Ложному суставу плеча или обеих костей предплечья.

Отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого.

Отсутствие трех пальцев кисти, включая первый; анкилозе или выраженной контрактуре тех же пальцев в функционально невыгодном положении.

Отсутствия первого, второго пальцев с соответствующими пястными костями.

Отсутствие первых пальцев обеих кистей.

Отсутствие трех пальцев кисти с соответствующими пястными костями.

Культи бедра или голени.

Культи стопы на уровне сустава Лисфранка или на высшем уровне.

Двухсторонней культи стопы с резекцией головок плюсневых костей за Шарпом.

Резко выраженной контрактуре или анкилозе 2-х голеностопных суставов; резко выраженной контрактуре или анкилозе голеностопного сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении.

Резко выраженная контрактура или анкилоза тазобедренного или коленного сустава в функционально невыгодном положении или укорочении конечности более 7 см после резекции сустава.

Врожденном или приобретенном вывихе тазобедренных суставов или одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции.

Деформации грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии дыхательной недостаточности I ст. и более.

Неконсолидированном переломе бедра или обеих костей голени.

Неустойчивом коленном или тазобедренном суставе с выраженным нарушением функции конечности.

Укорочение нижней конечности на 7 см и более.

Эндопротезия коленного или тазобедренного сустава.

Остеохондропатии, остеохондродистрофии при росте менее 150 см.

Кифосколиоз III в. с наличием дыхательной недостаточности или кифосколиозе IV в.

Экстирпация желудка.

Тотальной тиреоидэктомии по поводу рака.

Искусственный клапан сердца.

Искусственный водитель ритма сердечной деятельности.

Инородное тело в сердечной мышце или в перикарде.

Отсутствие одной почки с патологией другой.

Двухсторонней мастэктомии.

Как оформить 3 группу инвалидности

Медико-социальная экспертиза определяет степень ограничения жизнедеятельности человека, причину, время наступления, группу инвалидности, способствует проведению эффективных мероприятий по профилактике инвалидности, реабилитации инвалидов, приспособлению их к общественной жизни.

Ежегодно лицу с инвалидностью нужно проходить повторную комиссию. Это касается и детей-инвалидов, которые должны проходить пересмотр ежегодно до своего совершеннолетия.

Лица, обращающиеся для установления инвалидности, обусловленной наличием анатомических дефектов, других необратимых нарушений функций органов и систем организма, в том числе необратимой потерей (ампутацией) верхних и/или нижних конечностей (их частей), а также лицам с инвалидностью, у которых срок пересмотр наступает после достижения пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", соответствующая группа инвалидности устанавливается бессрочно.

Каков размер выплат лицам с 3 группой инвалидности, от чего он зависит

Лицо, которому установлена инвалидность III группы, имеет право на пенсию по инвалидности при наличии от 1 до 14 лет страхового стажа в зависимости от возраста лица на то время, когда оно признано лицом с инвалидностью III группы, или со времени обращения за назначением пенсии.

Размер пенсии лицам с инвалидностью III группы составляет 50 процентов пенсии по возрасту, то есть для определения размера пенсии по инвалидности сначала исчисляется размер пенсии по возрасту, на которую лицо имело право после достижения пенсионного возраста.

Минимальные пенсии лицам с инвалидностью 3 группы

Минимальные выплаты по инвалидности в 2023 году для незанятых лиц с инвалидностью III группы составляет 2100 грн, для занятых лиц с инвалидностью III группы — 2093 грн.

При наличии 30 лет страхового стажа для женщин и 35 для мужчин пенсия по инвалидности III группы не может быть менее 2200 гривен.

Инвалидам с детства 3 группы пособие назначается в размере 60%, а на детей-инвалидов — 70% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Лица, являющиеся инвалидами 3 группы и не имеющие права на пенсию по инвалидности или государственную помощь в связи с инвалидностью, имеют право на государственную социальную помощь, размер которой составляет 60% вышеуказанного прожиточного минимума.

Минимальная пенсионная выплата

для лиц с инвалидностью 3 группы в результате войны не может быть ниже 7 534,80 грн,

не может быть ниже 7 534,80 грн, вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.

участники ликвидации катастрофы ЧАЭС – 8053,97 гривны.

Как оформить пенсию по инвалидности 3 группы

Для оформления пенсии нужно подать заявление и соответствующий пакет документов в Пенсионный фонд Украины не позднее чем через три месяца со дня установления инвалидности. В случае упущения этого срока, пенсия по инвалидности назначается со дня обращения.

Могут ли призвать человека с инвалидностью III группы

Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" украинцев с инвалидностью 3 группы могут мобилизовать с их согласия и только по месту жительства.

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