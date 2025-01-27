Пенсия по инвалидности 3 группы: сколько будут платить, будет ли повышение

Сколько получает лицо с инвалидностью 3 группы в 2025 году, от чего зависит размер выплат

Размер пенсии для лиц с инвалидностью в 2025 году определяется рядом факторов, среди которых важную роль играют возраст, группа инвалидности и продолжительность страхового стажа.

Каждая пенсия рассчитывается индивидуально, учитывая личные обстоятельства, в частности, количество отработанных лет и категорию инвалидности, которая была присвоена человеку. В общем, условия назначения и размеры пенсий по инвалидности определены статьями 30-35 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании № 1058-IV от 09 июля 2003 года.

По закону пенсии назначаются людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Требуемая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором установлена инвалидность.

Размер минимальных выплат для людей с инвалидностью 3 группы зависит от того, продолжает ли человек работать, а также от времени наступления инвалидности.

Размер пенсии лиц с инвалидностью 3 группы

Рассчитываемая пенсия у лиц с инвалидностью 3 группы 2025

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах к размеру пенсии по возрасту.

Лица с 3-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет получают 50% пенсии по возрасту. ПФУ рассчитывает сумму, получаемую человеком без инвалидности, и делит ее пополам.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет. Чем больше стаж, тем выше размер выплат, в каждом случае он рассчитывается индивидуально.

Минимальный размер пенсии по инвалидности 2025 года

Есть минимальный размер выплат, меньше которого платить людям с инвалидностью не будут. Пенсия лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп, не работающих, в 2025 году составит не менее 2520 гривен в месяц.

Может ли инвалид 3 группы работать и получать пенсию? Да, но в таком случае он будет получать меньше. Для лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп работающих размер пенсии установлен на уровне 2 093 грн.

Будет ли повышение пенсий в 2025 году

Пенсия, скорее всего, будет проиндексирована в марте. Конкретные суммы повышения будут известны после официального оглашения результатов индексации.

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