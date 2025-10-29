Пенсия по инвалидности 3 группы: сколько получают военные, чернобыльцы и гражданские

Деньги

Украинцы, которые относятся к социально уязвимым группам, могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. Пенсии получают не только пожилые люди, но и граждане с инвалидностью.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

В Пенсионном фонде отмечают, что размер выплат для лиц с третьей степенью инвалидности определяется по той же формуле, что и обычная пенсия, но с понижающим коэффициентом — 50%. Это означает, что при расчетной пенсии в 4000 гривен фактическая выплата по инвалидности составит около 2000 гривен. Таким образом, уровень обеспечения напрямую зависит от трудового стажа и официального дохода.

Право на социальную поддержку в виде пенсии по инвалидности предоставляется при условии наличия страхового стажа — от одного до пятнадцати лет. Конкретное требование зависит от возраста лица на момент установления инвалидности.

Для военнослужащих действуют отдельные нормы: в случае инвалидности ІІІ группы, вызванной ранением во время службы, пенсия составляет 60% от размера денежного обеспечения. Если же инвалидность связана со службой, но не с боевыми травмами, — предусмотрено 40% выплат.

Стоит отметить, что пенсия по третьей группе инвалидности для военнослужащих назначается независимо от продолжительности трудового стажа. В то же время получить такие выплаты могут только те, кто соответствует требованиям Пенсионного фонда Украины. Согласно разъяснениям ПФУ, основаниями для начисления пенсии являются:

установление инвалидности во время прохождения службы;

наступление инвалидности в течение 90 дней после увольнения;

получение инвалидности позднее чем через три месяца, если она вызвана заболеваниями или состояниями, приобретенными во время службы.

Размер пенсии зависит от причины инвалидности, однако, по данным ПФУ, минимальная выплата для лиц с третьей группой составляет 9 478 гривен.

Какая пенсия у «чернобыльцев» с инвалидностью

Украинцы, которые получили инвалидность третьей группы из-за аварии на ЧАЭС, имеют право на специальные пенсионные выплаты. Их размер определяется индивидуально, но зависит от заработка в годы ликвидации катастрофы и от установленного государством прожиточного минимума.

Согласно действующему законодательству, сумма пенсии для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС рассчитывается, исходя из двух показателей:

средней зарплаты, которую человек получал в 1986-1990 годах, работая в Зоне отчуждения;

минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года.

Пенсия для таких граждан фактически является возмещением нанесенного ущерба. Ее размер зависит от того, какие повреждения или заболевания получил человек из-за катастрофы.

По данным Пенсионного фонда Украины, минимальная выплата для «чернобыльцев» с третьей группой инвалидности составляет 6 077,70 грн.

В то же время ликвидаторы аварии могут рассчитывать на более высокую пенсию — ее размер определяется в соответствии со средней зарплатой по стране. С марта 2025 года ликвидаторы с инвалидностью 3 группы получают 10 491,96 грн в месяц.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине пенсионные выплаты не всегда являются пожизненными — в определенных случаях они могут быть приостановлены или полностью отменены.