Пенсия по инвалидности: как оформить военнослужащему выплаты

Украинские военнослужащие, получившие инвалидность, имеют право на особые пенсионные выплаты

Военнослужащие после увольнения могут оформить пенсию по инвалидности. Если причиной стала травма или болезнь, полученная на войне, сумма выплат составит не менее 9478 гривен.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Уволенные с воинской части лица имеют право на пенсию по инвалидности, если получили этот статус во время службы или не позже, чем через три месяца после увольнения. Также это право сохраняется, если инвалидность наступила позже, но из-за травмы или контузии из прошлого, полученной на службе или при защите Украины.

Важно — пенсия назначается только после увольнения.

Военных в зависимости от того, какая причина их статуса, делят на следующие категории:

лица с инвалидностью в результате войны (ранения, контузии, увечья или заболевания были получены при защите Украины или исполнении служебных обязанностей)

другие военные с инвалидностью (увечье было получено в результате несчастного случая, не связанного со службой, или заболевания, связанного с ней)

Как оформить выплаты

Заявление о назначении такой пенсии следует подавать в территориальный орган Пенсионного фонда через уполномоченные структурные подразделения Минобороны. Мобилизированным другими министерствами и органами следует обращаться в соответствующие подразделения.

Пенсия по инвалидности — размер

Пенсии по инвалидности, полученной в результате войны, в отношении суммы денежного довольствия составляют:

для I группы — 100%

для ІІ группы — 80%

для ІІІ группы — 60%

Другим военным с инвалидностью соответственно заработку платят:

для I группы — 70%

для ІІ группы — 60%

для ІІІ группы — 40%

В то же время минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате войны должна составлять не менее:

16 847 гривен для I группы

13 822 гривен для ІІ группы

9 478 гривен для ІІІ группы

Напомним, в связи с повышением размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1 января 2026 года вырастет и минимальная пенсия в Украине, которая зависит от этого показателя.

Поэтому минимальная пенсия в 2026 году вырастет на 234 гривны — до 2595 грн.