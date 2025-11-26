Пенсия по инвалидности: какие выплаты будут получать украинцы с 1 декабря

Какой будет пенсия по инвалидности в декабре 2025 года

В декабре 2025 года украинские пенсионеры с инвалидностью получат выплаты от государства. Размер пенсии зависит от группы и страхового стажа.

Особое внимание уделено военным, получившим инвалидность вследствие боевых действий: для них установлены отдельные, значительно более высокие минимальные выплаты. Также будут действовать отдельные нормы и минимумы для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Какие выплаты будут для пенсионеров с инвалидностью в декабре 2025 года — читайте в материале ТСН.ua.

Что известно о пенсии по инвалидности в декабре 2025 года

Пенсию по инвалидности могут оформить лишь те граждане, кому этот статус официально установила медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК). Чтобы начать получать деньги, человек должен иметь страховой стаж. от одного до пятнадцати лет, и эта продолжительность зависит от того, в каком именно возрасте вам назначили инвалидность.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) разъяснили, что минимальная сумма выплаты для людей с инвалидностью зависит от двух факторов: группы инвалидности и количества страхового стажа. Эти суммы рассчитываются как определенный процент от общей пенсии по возрасту:

I группа — 100%;

II группа — 90%;

III группа — 50%.

Кроме того, в Пенсионном фонде отмечают, что выплата назначается на срок, соответствующий периоду установления инвалидности.

В Украине пенсия по инвалидности назначается на срок, который соответствует периоду установления инвалидности

В то же время пенсия по инвалидности в Украине — это не единственный вид помощи от государства. Люди с инвалидностью также могут рассчитывать на различные дополнительные выплаты, такие как надбавки или другие виды финансовой поддержки.

Следовательно, пенсионер с третьей группой, который не работает и на содержании которого находится несовершеннолетний ребенок, может получить 150 гривен.

Одинокие люди с инвалидностью третьей группы, достигшие пенсионного возраста, имеют право на небольшую дополнительную выплату — 50 гривен. Главное условие заключается в том, что это лицо не должно получать никакой другой государственной помощи, назначенной «на уход».

Механизм начисления выплат украинцам с инвалидностью также регулируется постановлением Кабинета Министров №265. Согласно ему, если общая сумма ежемесячной финансовой помощи ниже установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, человек обязательно получит дополнительную ежемесячную надбавку. Эта надбавка гарантирует, что общая выплата достигнет уровня прожиточного минимума.

Например: по состоянию на 26 ноября 2025 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривну. Если человек получает пенсию по инвалидности в размере 2000 гривен, ему автоматически доплатят 361 гривну, чтобы сумма равнялась минимально гарантированной.

В то же время максимальная сумма пенсии не может быть больше, чем десятикратный размер прожиточного минимума. Стоит заметить, что это правило не распространяется на военнослужащих, которые принимали участие в защите Украины, начиная с 2014 года — для них этот лимит отменен.

Последнее повышение пенсий по инвалидности произошло весной, в марте 2025 года. Декабрьские выплаты отражают эти изменения, поскольку расчет происходит по обновленной системе, предусмотренной действующим законодательством.

Какой будет пенсия для военных с инвалидностью с 1 декабря

Для военнослужащих действуют отдельные правила, отмечают в Министерстве обороны Украины. Пенсии по инвалидности военнослужащим назначаются независимо от имеющегося страхового стажа в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позднее трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Минимально гарантированный размер денежной помощи для военных, получивших инвалидность вследствие участия в боевых действиях, в декабре составит:

I группа — от 16 847 гривен;

II группа — от 13 822 гривен;

III группа — от 9 478 гривен.

Фактическая сумма зависит от группы и составляет 60-100% денежного обеспечения.

Для других категорий военных минимальные проценты ниже:

I группа — 70%,

II группа — 60%,

III группа — 40% от денежного обеспечения.

В свою очередь в ПФУ отмечают, что минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже:

І группа — 16 847 гривен;

ІІ группа — 13 822 гривен;

ІІІ группа — 9 478 гривен.

Какой будет пенсия по инвалидности с 1 декабря для «чернобыльцев»

Граждане, получившие статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, имеют право на специальные пенсионные выплаты.

В ПФУ объяснили, что существует два основных способа расчета размера этой пенсии, выбирая тот, что будет выгоднее для человека:

учитывается заработная плата, которую лицо получало за период с 1986 по 1990 год;

или учитывается размер минимальной заработной платы, установленной в Украине на 1 января текущего года.

В декабре минимальные выплаты для пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС составят:

I группа — 9 855 гривен;

II группа — 7 884 гривен;

III группа — 6 077 гривен.

Ликвидаторы будут получать большие выплаты. С 1 марта 2025 года минимальные размеры составляют:

I группа — 17 486 гривен;

II группа — 13 989 гривен;

III группа — 10 491 гривна.

Ранее ТСН.ua писал о том, выгодно ли пенсионерам в Украине продолжать работать после 60 лет. Как объясняют в Пенсионном фонде, решение по этому решению может повлиять на размер будущих пенсионных выплат, ведь позволяет их значительно увеличить путем накопления дополнительного страхового стажа.

