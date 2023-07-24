Пенсия по инвалидности: какой нужно иметь стаж для ее получения

Какой стаж необходим для назначения пенсии по инвалидности

Пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности вследствие общего заболевания (в том числе увечья, не связанного с работой, инвалидности с детства) при наличии страхового стажа, предусмотренного статьей 32 Закона Украины «Об общеобязательном государственном страховании".

В зависимости от степени утраты трудоспособности определены три группы инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, который устанавливается инвалидность, определяются органом медико-социальной экспертизы согласно законодательству. Пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до устройства на работу или после прекращения работы.

Обязательным условием для назначения таких пенсий по нормам закона, вступившего в действие с 1 октября 2011, является наличие страхового стажа от одного до 15 лет – в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Размер пенсии по инвалидности назначается в следующих размерах:

• лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту,

• лицам с инвалидностью ІІ группы – 90% пенсии по возрасту,

• лицам с инвалидностью ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту.

Стаж, который необходим для получения пенсии по инвалидности зависит от возраста

Согласно статье и 32 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на пенсию по инвалидности зависит от наличия страхового стажа на время наступления инвалидности или на день обращения за пенсией.

Стаж, который необходим для лиц с инвалидностью I группы:

В зависимости от возраста инвалиды I группы должны иметь стаж от 1 до 10 лет

до достижения лицом 25 лет – один год,

от 26 лет до достижения лицом 28 лет включительно – 2 года,

от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно – 3 года,

от 32 лет до достижения лицом 34 лет включительно – 4 года,

от 35 лет до достижения лицом 37 лет включительно – 5 лет,

от 38 лет до достижения лицом 40 лет включительно – 6 лет,

от 41 лет до достижения лицом 43 лет включительно – 7 лет,

от 44 лет до достижения лицом 48 лет включительно – 8 лет,

от 49 лет до достижения лицом 53 лет включительно – 9 лет,

от 54 лет до достижения лицом 59 лет включительно – 10 лет.

Лица с инвалидностью II и III групп должны иметь от 1 года до 14 лет страхового стажа:

до достижения лицом 23 лет включительно – один год,

от 24 лет до достижения лицом 26 лет включительно – 2 года,

от 27 лет до достижения лицом 28 лет включительно – 3 года,

от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно – 4 года,

от 32 лет до достижения лицом 33 лет включительно – 5 лет,

от 34 лет до достижения лицом 35 лет включительно – 6 лет,

от 36 лет до достижения лицом 37 лет включительно – 7 лет,

от 38 лет до достижения лицом 39 лет включительно – 8 лет,

от 40 лет до достижения лицом 42 лет включительно – 9 лет,

от 43 лет до достижения лицом 45 лет включительно – 10 лет,

от 46 лет до достижения лицом 48 лет включительно – 11 лет,

от 49 лет до достижения лицом 51 года включительно – 12 лет,

от 52 лет до достижения лицом 55 лет включительно – 13 лет,

от 56 лет до достижения лицом 59 лет включительно – 14 лет.

Если инвалидность наступила в период прохождения срочной воинской службы, то пенсия по инвалидности назначается лицу вне зависимости от наличия страхового стажа.

Не работающие лица с инвалидностью II группы, признанные лицами с инвалидностью по достижении пенсионного возраста, и лица с инвалидностью III группы по их выбору имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту при наличии страхового стажа у мужчин – 35, у женщин – 30 лет.

Чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня установления инвалидности, заявление на назначение следует подать в управление Пенсионного фонда не позднее 3-х месяцев со дня установления инвалидности.

Пенсия по инвалидности, если нет стажа

Если не хватает стажа для назначения пенсии по инвалидности, следует обращаться в управление социальной защиты по оформлению социальной пенсии по нормам Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам».

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