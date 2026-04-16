- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 510
- Время на прочтение
- 2 мин
Пенсия по инвалидности: когда могут отказать
Пенсия по инвалидности – одна из ключевых социальных гарантий, предоставляемых государством в случае потери трудоспособности.
В Украине процесс оформления пенсии по инвалидности состоит из нескольких этапов. Важно подавать пакет необходимых документов раньше времени, поскольку такую пенсию не начисляют после истечения сроков, а только с момента обращения.
О том, как избежать ошибок при оформлении пенсии по инвалидности, пишут Новости.LIVE.
Как оформить пенсию по инвалидности в 2026 году
Условия назначения и размеры пенсии по инвалидности из солидарной системы определены законом №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (ст. 30-35).
Согласно правилам, гражданам сначала нужно пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого орган медико-социальной экспертизы (МСЭК) должен выдать справку по установлению определенной группы.
После этого необходимо собрать документы и обратиться за оформлением в отделение Пенсионного фонда. Заявление можно подать как лично, так и через представителя или онлайн. В частности, передача документов в цифровой версии существенно упростит процедуру, однако в сложных случаях ПФУ может запросить оригиналы документов.
Продолжительность рассмотрения обращения не превышает десяти дней, и в случае согласования – от 1 числа следующего месяца после подачи заявления граждане получат первые выплаты. В то же время необходимо передавать документы раньше времени, поскольку пенсию по инвалидности не начисляют после истечения сроков, а только со времени обращения.
Ключевым требованием является подача всех документов в надлежащем виде с копиями, ведь отсутствие хотя бы одной справки может стать поводом для отказа.
Пенсионный фонд требует следующие документы:
заявление о назначении пенсии (бланк в ПФУ/на портале);
паспорт/ID-карта и справка о регистрации адреса проживания, выдаваемая вместе с ID-паспортом;
идентификационный код;
справку МСЭК и акт осмотра, выписки врачей;
документы о стаже: трудовая книжка, архивные справки, информация из реестра;
справку о зарплате до 2000 года (при необходимости);
свидетельство о браке/рождении детей (для подтверждения наличия иждивенцев);
фото 3×4 для оформления пенсионного удостоверения;
другие документы (справка УБД/справка ликвидатора ЧАЭС/документ об опекунстве).
За информацией о полном перечне документов необходимо обратиться в ПФУ, поскольку он может отличаться в зависимости от разных случаев.
