Пенсия по возрасту: как на выплату влияет зарплата

Ежегодно пенсии повышают на определенный коэффициент / © ТСН.ua

Каждый год в Украине растут требования к страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию по возрасту.

В ПФУ объяснили, что для исчисления пенсии учитывается зарплата (доход) за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

В ведомстве отметили, что зарплата за период страхового стажа до 1 июля 2000 года учитывается для исчисления пенсии на основании документов о начисленной заработной плате (доходе), выданных в порядке, установленном законодательством, при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами, а за период страхового стажа персонифицированного учета.

«В случае если за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствуют сведения, необходимые для назначения пенсии военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), полицейским, лицам рядового и начальствующего состава на заработную плату суммы денежного довольствия и уплаченные страховые взносы», — объяснили в ПФУ.

В случае если сумма страховых взносов, уплаченная исходя из размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), к зарплате для исчисления пенсии учитывается размер минимальной заработной платы.

Так, для исчисления пенсии зарплата определяется по формуле (ст. 40 Закона):

Зп = Зс* (Ск: К), где:

Зп — зарплата (доход) застрахованного лица для исчисления пенсии в гривнах

ЗС — средняя зарплата в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии

Зарплата для назначения пенсии определяется из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за 2016 и 2017 годы.

Ск — сумма коэффициентов заработной платы (дохода) за каждый месяц (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn)

К — страховой стаж за месяцы, которые учтены для определения коэффициента заработной платы (дохода) застрахованного лица.

Как рассчитывается коэффициент заработной платы

Коэффициент зарплаты застрахованного лица за каждый месяц страхового стажа, учитываемого при исчислении пенсии, определяется по формуле:

Кз = Зв: Зс, где:

Кз — коэффициент зарплаты застрахованного лица

Зв — сумма зарплаты застрахованного лица, с которого уплачены страховые взносы и согласно Закону учитывается для исчисления пенсии за месяц, за который рассчитывается коэффициент заработной платы

ЗС — средняя зарплата в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с этим законом учитывается для исчисления пенсии, за месяц, за который рассчитывается коэффициент заработной платы (дохода), а в случае единовременной уплаты единого взноса в соответствии с частью 5 статьи 10 закона «О сборе и учете единого взноса на государственный договор о добровольном участии.

Напомним, пенсионеры, не прошедшие идентификацию или не подавшие заявление о неполучении пенсии от России, могут не получить выплаты в феврале 2026 года.