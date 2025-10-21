Пенсия по возрасту: почему некоторым из украинцев выгодно отложить подачу заявления до 2026 года

Пенсия по возрасту

Существует важный финансовый нюанс, из-за которого гражданам, 60-летие которых приходится на конец 2025 года, стоит рассмотреть возможность отложить формальное обращение в ПФУ до начала 2026 года.

Почему некоторым будущим пенсионерам выгодно отложить подачу заявления о назначении пенсии на следующий год

Главная причина тому, как утверждают эксперты, в формуле расчета пенсии. Размер выплаты зависит от многих показателей, но один из которых — средняя заработная плата в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

Поэтому при обращении 2025 года в расчет берется средняя зарплата за 2022, 2023 и 2024 годы. По предварительным данным, этот показатель для 2025 составляет около 15057 грн.

При обращении в 2026 году для расчета будет использована средняя зарплата за 2023, 2024 и 2025 год. Учитывая высокие темпы роста официальных зарплат, прогнозируется, что этот показатель для 2026 может составлять около 17244 грн (или даже больше, по оптимистическим прогнозам).

Таким образом, разница в базовой средней зарплате для расчета пенсии составляет более 2100 грн., или примерно 15%. Обращение в 2026 году по сути позволяет будущему пенсионеру «поймать» высшую базу для вычисления, что увеличит конечную ежемесячную выплату.

Например, если расчетная пенсия в 2025 году составляла бы 10000 грн, то за счет более высокой средней зарплаты, исчисленной в 2026 году, она может составить около 11500 грн, отмечают специалисты.

Дедлайн для сохранения выплат: правило трех месяцев

Чтобы воспользоваться преимуществом высшей базы 2026 года и одновременно не потерять ни дня выплат, необходимо придерживаться важной нормы законодательства:

Заявление на назначение пенсии должно быть подано не позднее чем через три месяца со дня достижения пенсионного возраста. Пример, если вам исполняется 60 лет 11 ноября 2025 года, вы приобретаете право на пенсию. Если вы подаете заявление в ПФУ, например, 10 февраля 2026 года (т.е. в пределах трех месяцев), пенсия вам будет назначена с 12 ноября 2025 года (с даты обретения права). В этом случае вы получите все выплаты «задним числом», но уже рассчитаны по более высокой средней зарплате 2026 года.

Кому выгодно ждать, а кому — не стоит

Финансовый выигрыш от переноса подачи заявления касается тех, кто достигает 60 лет в октябре, ноябре и декабре 2025 года. Они могут безопасно отложить обращение на начало 2026 года, гарантируя себе более высокую базу для расчета.

Лицам, получившим право на пенсию до 1 октября 2025 года, откладывать обращение до 2026 года невыгодно. Если пропустить трехмесячный срок, ПФУ не сможет начислить выплаты задним числом за пропущенный период, и человек просто потеряет несколько месяцев своей пенсии.

Совет: проверяйте свои данные

Будущим пенсионерам следует внимательно проверять свои данные в Пенсионном фонде. Особенно это касается тех, кто получает на пенсионном калькуляторе слишком низкий результат (например, 3500 грн.). Это может быть связано с тем, что система автоматически учла только старые данные о заработке (до июля 2000 г.). Необходимо проконтролировать включение в расчет наиболее выгодного периода — 60 месяцев подряд до июля 2000 года без перерывов в работе.

Правильный выбор даты обращения и тщательная проверка данных могут стать решающими для обеспечения значительно больших ежемесячных выплат.