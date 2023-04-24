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Пенсия по возрасту: таблица, сколько страхового стажа нужно для выхода на заслуженный отдых

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Пенсия по возрасту: таблица, сколько страхового стажа нужно для выхода на заслуженный отдых

страховой стаж для пенсии

Сколько страхового стажа нужно для выхода на пенсию по возрасту этого года, в последующие годы, что делать, если не хватает страхового стажа читайте в материале ТСН.ua

Какой страховой стаж необходим для выхода на пенсию в 2023 году

Страховой стаж — это период, в течение которого уплачены страховые взносы, в 2023 году он составляет 1474 грн. Страховой стаж не всегда равен трудовому стажу, потому что человек может работать, но не подлежать общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Минимальный стаж для ухода на пенсию для мужчин и женщин в 2023 году составляет 30 лет. В дальнейшем каждый год продолжительность минимального стажа будет расти на один год, в 2028 году будет 35 лет.

При наличии минимум 30 лет страхового стажа в 2023 году можно стать пенсионером, пенсионеркой в 60 лет. В этом году выйти на пенсию  смогут 63-летние украинцы со стажем от 20 до 30 лет, а также 65-летние, имеющие стаж от 15 до 20 лет.

Сколько страхового стажа нужно иметь для выхода на пенсию по возрасту с 2023 по 2028 год

 

Период ухода на пенсию

Возраст личности

60 лет

63 года

65 лет

с 01.01.2023 по 31.12.2023

не менее 30 лет

от 20 до 30 лет

от 15 до 20 лет

с 01.01.2024 по 31.12.2024

не менее 31 года

от 21 до 31 года

от 15 до 21 лет

с 01.01.2025 по 31.12.2025

не менее 32 лет

от 22 до 32 лет

от 15 до 22 лет

с 01.01.2026 по 31.12.2026

не менее 33 лет

от 23 до 33 лет

от 15 до 23 лет

с 01.01.2027 по 31.12.2027

не менее 34 лет

от 24 до 34 лет

от 15 до 24 лет

начиная с 01.01.2028

не менее 35 лет

от 25 до 35 лет

от 15 до 25 лет

Как получить информацию о страховом стаже

Проверить информацию о страховом стаже можно на вебпортале е-услуг ПФУ.

  • Для этого нужно зайти в личный кабинет, предварительно зарегистрировавшись с помощью логина и пароля, или с помощью собственной цифровой подписи.
  • В личном кабинете во вкладке «Мой страховой стаж» доступна информация об общем трудовом стаже начиная с 2004 года и количество дней работы по всем годам и месяцам работы, за которые страхователь уплатил страховые взносы.

Страховой стаж для пенсии можно купить

Если страхового стажа недостаточно, по желанию его можно докупить путем добровольного участия в системе общеобязательного социального страхования.

Для заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования следует обратиться в налоговую по месту жительства и предоставить соответствующие документы.

После заключения Договора нужно будет ежемесячно уплачивать взносы. Стоимость одного года страхового стажа составляет 35376 грн.

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