Пенсия по возрасту: таблица, сколько страхового стажа нужно для выхода на заслуженный отдых

Сколько страхового стажа нужно для выхода на пенсию по возрасту этого года, в последующие годы, что делать, если не хватает страхового стажа читайте в материале ТСН.ua

Какой страховой стаж необходим для выхода на пенсию в 2023 году

Страховой стаж — это период, в течение которого уплачены страховые взносы, в 2023 году он составляет 1474 грн. Страховой стаж не всегда равен трудовому стажу, потому что человек может работать, но не подлежать общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Минимальный стаж для ухода на пенсию для мужчин и женщин в 2023 году составляет 30 лет. В дальнейшем каждый год продолжительность минимального стажа будет расти на один год, в 2028 году будет 35 лет.

При наличии минимум 30 лет страхового стажа в 2023 году можно стать пенсионером, пенсионеркой в 60 лет. В этом году выйти на пенсию смогут 63-летние украинцы со стажем от 20 до 30 лет, а также 65-летние, имеющие стаж от 15 до 20 лет.

Сколько страхового стажа нужно иметь для выхода на пенсию по возрасту с 2023 по 2028 год

Период ухода на пенсию Возраст личности 60 лет 63 года 65 лет с 01.01.2023 по 31.12.2023 не менее 30 лет от 20 до 30 лет от 15 до 20 лет с 01.01.2024 по 31.12.2024 не менее 31 года от 21 до 31 года от 15 до 21 лет с 01.01.2025 по 31.12.2025 не менее 32 лет от 22 до 32 лет от 15 до 22 лет с 01.01.2026 по 31.12.2026 не менее 33 лет от 23 до 33 лет от 15 до 23 лет с 01.01.2027 по 31.12.2027 не менее 34 лет от 24 до 34 лет от 15 до 24 лет начиная с 01.01.2028 не менее 35 лет от 25 до 35 лет от 15 до 25 лет

Как получить информацию о страховом стаже

Проверить информацию о страховом стаже можно на вебпортале е-услуг ПФУ.

Для этого нужно зайти в личный кабинет, предварительно зарегистрировавшись с помощью логина и пароля, или с помощью собственной цифровой подписи.

В личном кабинете во вкладке «Мой страховой стаж» доступна информация об общем трудовом стаже начиная с 2004 года и количество дней работы по всем годам и месяцам работы, за которые страхователь уплатил страховые взносы.

Страховой стаж для пенсии можно купить

Если страхового стажа недостаточно, по желанию его можно докупить путем добровольного участия в системе общеобязательного социального страхования.

Для заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования следует обратиться в налоговую по месту жительства и предоставить соответствующие документы.

После заключения Договора нужно будет ежемесячно уплачивать взносы. Стоимость одного года страхового стажа составляет 35376 грн.

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