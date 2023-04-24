Пенсия по возрасту: таблица, сколько страхового стажа нужно для выхода на заслуженный отдых

Сколько страхового стажа нужно для выхода на пенсию по возрасту этого года, в последующие годы, что делать, если не хватает страхового стажа читайте в материале ТСН.ua
Какой страховой стаж необходим для выхода на пенсию в 2023 году
Страховой стаж — это период, в течение которого уплачены страховые взносы, в 2023 году он составляет 1474 грн. Страховой стаж не всегда равен трудовому стажу, потому что человек может работать, но не подлежать общеобязательному государственному пенсионному страхованию.
Минимальный стаж для ухода на пенсию для мужчин и женщин в 2023 году составляет 30 лет. В дальнейшем каждый год продолжительность минимального стажа будет расти на один год, в 2028 году будет 35 лет.
При наличии минимум 30 лет страхового стажа в 2023 году можно стать пенсионером, пенсионеркой в 60 лет. В этом году выйти на пенсию смогут 63-летние украинцы со стажем от 20 до 30 лет, а также 65-летние, имеющие стаж от 15 до 20 лет.
Сколько страхового стажа нужно иметь для выхода на пенсию по возрасту с 2023 по 2028 год
|
Период ухода на пенсию
|
Возраст личности
|
60 лет
|
63 года
|
65 лет
|
с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
не менее 30 лет
|
от 20 до 30 лет
|
от 15 до 20 лет
|
с 01.01.2024 по 31.12.2024
|
не менее 31 года
|
от 21 до 31 года
|
от 15 до 21 лет
|
с 01.01.2025 по 31.12.2025
|
не менее 32 лет
|
от 22 до 32 лет
|
от 15 до 22 лет
|
с 01.01.2026 по 31.12.2026
|
не менее 33 лет
|
от 23 до 33 лет
|
от 15 до 23 лет
|
с 01.01.2027 по 31.12.2027
|
не менее 34 лет
|
от 24 до 34 лет
|
от 15 до 24 лет
|
начиная с 01.01.2028
|
не менее 35 лет
|
от 25 до 35 лет
|
от 15 до 25 лет
Как получить информацию о страховом стаже
Проверить информацию о страховом стаже можно на вебпортале е-услуг ПФУ.
- Для этого нужно зайти в личный кабинет, предварительно зарегистрировавшись с помощью логина и пароля, или с помощью собственной цифровой подписи.
- В личном кабинете во вкладке «Мой страховой стаж» доступна информация об общем трудовом стаже начиная с 2004 года и количество дней работы по всем годам и месяцам работы, за которые страхователь уплатил страховые взносы.
Страховой стаж для пенсии можно купить
Если страхового стажа недостаточно, по желанию его можно докупить путем добровольного участия в системе общеобязательного социального страхования.
Для заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования следует обратиться в налоговую по месту жительства и предоставить соответствующие документы.
После заключения Договора нужно будет ежемесячно уплачивать взносы. Стоимость одного года страхового стажа составляет 35376 грн.
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