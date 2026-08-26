Пенсия под угрозой: 3 ошибки в трудовой, из-за которых можно потерять годы стажа

Пенсия / © ТСН.ua

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В этом году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа, а в следующем году требование вырастет.

Об этом говорится на портале «На пенсии».

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К проблемам со страховым стажем часто приводят документы, оформленные много лет назад. Человек может узнать, что определенный период его работы не учли, только при оформлении пенсии. В то же время, часть таких ошибок можно исправить заранее.

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Ошибки и неточности в трудовой книжке

Пенсионный фонд при подтверждении страхового стажа проверяет документы и сведения об уплате страховых взносов. Проблемы могут возникнуть из-за неправильно оформленных записей.

В частности, следует проверить, нет ли в трудовой книжке неточностей, а также все необходимые записи заверены должным образом — подписью ответственного лица и, если это предполагалось на момент оформления документа, печатью.

Если ошибку допустил работодатель, к которому можно обратиться, он может внести необходимые исправления или подать уточненные сведения.

Если предприятие уже ликвидировано, подтверждать период работы придется через его правопреемника или архив, где хранятся соответствующие документы.

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Уплачивал ли работодатель страховые взносы

Самой записи о трудоустройстве не всегда достаточно для формирования страхового стажа. Большое значение имеет уплата страховых взносов.

Если за работника не уплатили взнос за весь месяц или перечислили только часть требуемой суммы, этот период может не быть отнесен к страховому стажу в полном объеме.

Поэтому будущим пенсионерам следует заранее проверить данные о страховом стаже и убедиться, что за все периоды официальной работы необходима информация об уплате взносов.

Старые документы, подтверждающие важные периоды

Отдельные периоды могут потребовать дополнительного документального подтверждения. Это относится, в частности, к старым записям о работе и документам об обучении в случаях, когда соответствующий период имеет значение для определения пенсионных прав.

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Для получения необходимых справок можно обращаться к предприятию, его правопреемнику или архивному учреждению. Сведения об образовании подтверждает учебное заведение.

Если учебное заведение расположено на временно оккупированной территории, вопрос подтверждения соответствующих документов решается с участием Министерства образования и науки Украины.

Сколько стажа нужно для пенсии в 2026 году

Возраст ухода на пенсию в Украине зависит от количества накопленного страхового стажа.

2026 требования такие:

в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — не менее 23 лет;

в 65 лет — не менее 15 лет.

В 2027 году требования для части будущих пенсионеров снова возрастут. Для выхода на пенсию в 60 лет понадобится уже 34 года стажа, а в 63 года — 24 года. Для ухода на пенсию в 65 лет минимальное требование останется на уровне 15 лет.

Почему трудовую книжку лучше проверить до оформления пенсии

Если ошибку обнаружить уже в момент подачи документов на пенсию, человеку может не хватить подтвержденного страхового стажа для выхода на заслуженный отдых в желаемом возрасте.

Поэтому следует заранее сверить записи в трудовой книжке с данными о страховом стаже и проверить все периоды работы, за которые должны были уплачиваться взносы.

Одна неисправенная неточность или несколько месяцев без зачисленного стажа могут оказаться критическими, особенно ввиду того, что требования к количеству лет страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет ежегодно повышаются.

Напомним, некоторые украинцы смогут получить 19400 грн единовременно. Это касается жителей наиболее уязвимых территорий.

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