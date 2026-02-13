- Дата публикации
Пенсия после 20 лет работы: сколько реально получить и почему она может быть маленькой
Большинство украинцев, достигающих пенсионного возраста, имеют более двадцати лет трудового стажа. Однако даже такой опыт не всегда гарантирует выход на пенсию в 60 лет и получение достойных выплат.
Эксперты советуют разобраться в принципах накопительной системы и требованиях страхового стажа, чтобы реально оценить ожидаемую сумму пенсии.
Пенсионная система Украины
Современная пенсионная система в Украине работает по солидарному принципу: средства, выплачиваемые работающими гражданами, распределяются между нынешними пенсионерами. Размер пенсии напрямую зависит от продолжительности официального стажа и размера заработной платы, из которой производились взносы. Чем больше доход и больше стаж, тем выше выплаты. Параллельно существует концепция накопительной системы с индивидуальными счетами, но полное ее внедрение еще впереди.
Страховой стаж и возраст ухода на пенсию
В Украине право на пенсию по возрасту возникает только при достижении установленного возраста и наличии необходимого страхового стажа. Требования к стажу постепенно растут к 2028 году:
60 лет: в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет требуется не менее 31 года стажа (до 2028 года — 35 лет).
63 года: если к 60 годам стаж от 21 до 31 года, можно выйти на пенсию в 63 года.
65 лет: имея стаж от 15 до 21 года, пенсию назначают от 65 лет.
Таким образом, человек с 20 годами стажа 2026 может претендовать на пенсию только после 65 лет. Это существенно отличается от систем в других странах, где 20 лет стажа часто достаточно для раннего выхода на пенсию.
Как рассчитывается пенсия
Формула расчета пенсии проста:
П = Сз × Кс × Кз
Где:
Сз (средняя зарплата) — средний уровень зарплат в Украине за три года, предшествующих обращению за пенсией.
Кс (коэффициент страхового стажа) — 1% за каждый полный год стажа. К примеру, 20 лет стажа = 0,2.
Кз (коэффициент заработной платы) — соотношение вашей зарплаты к средней по стране.
Даже при одинаковом стаже два человека могут получать разные пенсии из-за разницы в зарплате.
Ожидаемая пенсия с 20 годами стажа
С 20 лет стажа 2026 года пенсия назначается после 65 лет. Если средняя зарплата за три года составляет 13 000 грн и Кз = 1, то расчет выглядит так:
13 000×0,2×1 = 2 600 грн
Это гораздо меньше минимальной пенсии для полного стажа, которая составляет не менее 2920 грн (или 3200 грн с июля 2024). Пенсия пропорциональна стажу и может даже быть ниже прожиточного минимума, в таком случае государство может предоставить адресную помощь.
Покупка стажа и добровольные взносы
Если стажа не хватает, закон позволяет «докупить» годы стажа из-за добровольного участия в системе.
Один месяц стажа стоит удвоенный минимальный взнос (22% от минимальной зарплаты).
Один год докупленного стажа — около 37 500 грн (при минимальной зарплате 7100 грн).
Добровольные взносы также доступны для тех, кто работает неофициально или за границей, что помогает увеличить коэффициент заработной платы и повысить будущую пенсию.
Факторы, влияющие на пенсию
Официальная зарплата — неофициальные доходы не учитываются.
Коэффициент заработка — чем выше ваш доход относительно средней зарплаты, тем больше пенсия.
Индексация пенсий — ежегодное перечисление с учетом инфляции.
Специальные надбавки — для инвалидов, участников боевых действий, чернобыльцев.
Рекомендации для достойной пенсии
Официальное трудоустройство — основа накопления страхового стажа.
Долговременная занятость — каждый дополнительный год прибавляет 1% к базовой пенсии.
Высокий доход — повышает коэффициент заработной платы.
Докупка стажа — стратегически выгодно, если не хватает нескольких лет.
Мониторинг пенсионного счета — проверка взносов через портал Пенсионного фонда позволяет избежать ошибок.
20 лет стажа дают право на пенсию, но, вероятнее всего, не раньше 65 лет и на небольшую сумму. Планирование, официальная работа и понимание механизмов пенсионной системы — ключ к финансовой стабильности в старшем возрасте.