Пенсия после 20 лет работы: сколько реально получить и почему она может быть маленькой

Пенсия после 20 лет стажа: какой она будет / © Pixabay

Эксперты советуют разобраться в принципах накопительной системы и требованиях страхового стажа, чтобы реально оценить ожидаемую сумму пенсии.

Пенсионная система Украины

Современная пенсионная система в Украине работает по солидарному принципу: средства, выплачиваемые работающими гражданами, распределяются между нынешними пенсионерами. Размер пенсии напрямую зависит от продолжительности официального стажа и размера заработной платы, из которой производились взносы. Чем больше доход и больше стаж, тем выше выплаты. Параллельно существует концепция накопительной системы с индивидуальными счетами, но полное ее внедрение еще впереди.

Страховой стаж и возраст ухода на пенсию

В Украине право на пенсию по возрасту возникает только при достижении установленного возраста и наличии необходимого страхового стажа. Требования к стажу постепенно растут к 2028 году:

60 лет: в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет требуется не менее 31 года стажа (до 2028 года — 35 лет).

63 года: если к 60 годам стаж от 21 до 31 года, можно выйти на пенсию в 63 года.

65 лет: имея стаж от 15 до 21 года, пенсию назначают от 65 лет.

Таким образом, человек с 20 годами стажа 2026 может претендовать на пенсию только после 65 лет. Это существенно отличается от систем в других странах, где 20 лет стажа часто достаточно для раннего выхода на пенсию.

Как рассчитывается пенсия

Формула расчета пенсии проста:

П = Сз × Кс × Кз

Где:

Сз (средняя зарплата) — средний уровень зарплат в Украине за три года, предшествующих обращению за пенсией.

Кс (коэффициент страхового стажа) — 1% за каждый полный год стажа. К примеру, 20 лет стажа = 0,2.

Кз (коэффициент заработной платы) — соотношение вашей зарплаты к средней по стране.

Даже при одинаковом стаже два человека могут получать разные пенсии из-за разницы в зарплате.

Ожидаемая пенсия с 20 годами стажа

С 20 лет стажа 2026 года пенсия назначается после 65 лет. Если средняя зарплата за три года составляет 13 000 грн и Кз = 1, то расчет выглядит так:

13 000×0,2×1 = 2 600 грн

Это гораздо меньше минимальной пенсии для полного стажа, которая составляет не менее 2920 грн (или 3200 грн с июля 2024). Пенсия пропорциональна стажу и может даже быть ниже прожиточного минимума, в таком случае государство может предоставить адресную помощь.

Покупка стажа и добровольные взносы

Если стажа не хватает, закон позволяет «докупить» годы стажа из-за добровольного участия в системе.

Один месяц стажа стоит удвоенный минимальный взнос (22% от минимальной зарплаты).

Один год докупленного стажа — около 37 500 грн (при минимальной зарплате 7100 грн).

Добровольные взносы также доступны для тех, кто работает неофициально или за границей, что помогает увеличить коэффициент заработной платы и повысить будущую пенсию.

Факторы, влияющие на пенсию

Официальная зарплата — неофициальные доходы не учитываются.

Коэффициент заработка — чем выше ваш доход относительно средней зарплаты, тем больше пенсия.

Индексация пенсий — ежегодное перечисление с учетом инфляции.

Специальные надбавки — для инвалидов, участников боевых действий, чернобыльцев.

Рекомендации для достойной пенсии

Официальное трудоустройство — основа накопления страхового стажа.

Долговременная занятость — каждый дополнительный год прибавляет 1% к базовой пенсии.

Высокий доход — повышает коэффициент заработной платы.

Докупка стажа — стратегически выгодно, если не хватает нескольких лет.

Мониторинг пенсионного счета — проверка взносов через портал Пенсионного фонда позволяет избежать ошибок.

20 лет стажа дают право на пенсию, но, вероятнее всего, не раньше 65 лет и на небольшую сумму. Планирование, официальная работа и понимание механизмов пенсионной системы — ключ к финансовой стабильности в старшем возрасте.