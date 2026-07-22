Пенсия после смерти родственника: почему ПФУ отказывает и как вернуть деньги

Как получить пенсию умершего родственника

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Родственники умерших пенсионеров нередко сталкиваются с отказом Пенсионного фонда Украины выплатить недополученные средства. Главной причиной таких решений становится отсутствие у наследников и покойного общего места регистрации на момент его смерти. Что делать в таком случае и как получить выплату?

Об этом пишет РБК-Украина.

ПФУ отказывает родственникам в выплате пенсии умершего без совместной прописки: как отстоять свои права

Кандидат юридических наук и адвокат Анна Даниэль разъяснила легальные механизмы защиты своих прав и процедуру возврата этих средств.

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Из-за требований законодательства родственники часто попадают в сложную юридическую ситуацию. С одной стороны, Пенсионный фонд требует для выдачи средств справку о совместном проживании или свидетельство о праве на наследство. С другой стороны, получить эти бумаги крайне проблематично.

«На практике нотариусы отказываются выдавать свидетельство о праве на наследство без справки от Пенсионного фонда о суммах, подлежащих выплате», — отметила юрист.

Согласно статье 1218 Гражданского кодекса Украины, в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали умершему на момент открытия наследства. Поэтому человек, который постоянно жил с умершим, автоматически считается принявшим наследство.

В то же время 91-я статья Закона «О пенсионном обеспечении» четко указывает, что недополученные пенсионные выплаты переходят членам семьи. В случае обращения нескольких близких лиц финансы распределяются равными частями. Если родственников нет, деньги официально становятся частью общего наследства.

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Что касается ключевых сроков, то государство установило жесткие временные рамки:

6 месяцев после смерти лица дается на подачу заявления о получении недовыплаченной пенсии;

6 месяцев со дня смерти выделено на процедуру принятия наследства.

«Отдельно семье или лицу, которое организовало похороны, выплачивают пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии», — добавляет адвокат.

В случае если официальной прописки нет, доказывать факт совместного быта придется в суде. Эта процедура проходит в рамках отдельного производства — без открытых споров между сторонами, только для юридической констатации факта проживания одной семьей.

Вам могут понадобиться следующие доказательства:

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показания от соседей, друзей или родных;

официальные выписки из места трудоустройства или учебных заведений;

документы об аренде недвижимости;

платежные документы за коммуналку с указанным адресом проживания;

видеозаписи или фотографии, фиксирующие совместное ведение быта.

В случае получения официального документа с письменным отказом от ПФУ, юристы советуют обжаловать его в административном суде.

«Срок обращения — 6 месяцев со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав».

Если срок обращения прошел из-за долгого изготовления справок и бюрократии, вы можете добиться возобновления судебного процесса.

Пенсия в Украине: последние новости

Напомним, украинцы, достигшие пенсионного возраста и имеющие необходимый страховой стаж, могут существенно увеличить размер своих будущих выплат, если сознательно отложат выход на пенсию и продолжат работать.

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По данным Пенсионного фонда Украины, за каждый полный месяц отсрочки до 5 лет пенсия растет на 0,5%, например +6% за год или +12% за 2 года. Если отложить назначение пенсии более 5 лет, каждый дополнительный месяц прибавляет 0,75% — в частности, отсрочка пенсии на 6 лет повысит выплату на 54%.

В то же время специалисты предостерегают, что такое решение не всегда финансово оправдано. К примеру, отсрочив выход на пенсию на два года, человек суммарно теряет около 120 тысяч гривен невыплаченных средств.

Если надбавка будет составлять всего 600 гривен в месяц, для полной компенсации этих потерь понадобится более 16 лет. Поэтому гражданам рекомендуют тщательно оценивать состояние здоровья, собственные обстоятельства и просчитывать персональные цифры, ведь отсрочка пенсии может быть выгодна для одних, но убыточна для других.

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