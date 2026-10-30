Пенсия с 1 ноября: каких выплат ждать людям со II группой инвалидности

Сумма выплаты определяется индивидуально с учетом размера зарплаты и отработанных лет

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Люди с инвалидностью II группы при наличии необходимого страхового стажа могут получать пенсию в размере 90% пенсии по возрасту. Если права на пенсию нет, при соблюдении установленных законом условий можно оформить государственную помощь.

Об этом напомнили в ПФУ.

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Пенсии по общему стажу и социальная помощь

Размер пенсии по инвалидности II группы составляет 90% от пенсии по возрасту, которая исчисляется индивидуально в зависимости от страхового стажа и уровня заработной платы лица.

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Если у гражданина нет необходимого страхового стажа, ему назначают государственную социальную помощь. Ее минимальный размер не может быть ниже 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (в 2026 году эта сумма составляет ориентировочно 2 076 грн).

Выплаты для военнослужащих

Для военнослужащих выплаты по II группе инвалидности назначаются независимо от имеющегося страхового стажа, если она наступила во время службы, не позднее трех месяцев после увольнения или позже этого срока из-за заболевания, возникшего в период службы.

Размер пенсии военнослужащим со II группой инвалидности составляет:

80% сумм денежного довольствия — для лиц с инвалидностью в результате войны (минимальная выплата — не ниже 13 822 грн)

60% сумм денежного довольствия — для других военнослужащих с инвалидностью

Выплаты пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС

Для лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, пенсию по II группе инвалидности рассчитывают в размере возмещения фактических убытков (по зарплате в зоне отчуждения за 1986–1990 годы или по пятикратному размеру минимальной заработной платы по состоянию на 1 января соответствующего года):

минимальный размер пенсии за заболевание или увечье вследствие Чернобыльской катастрофы для II группы составляет 7 884,57 грн

для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с II группой инвалидности минимальная выплата составляет 80% от размера средней заработной платы в Украине за предыдущий год

Поддержка лиц с инвалидностью с детства

Для лиц с инвалидностью с детства предусмотрены фиксированные выплаты, не зависящие от наличия или продолжительности страхового стажа.

Напомним, в ноябре отдельные категории граждан получат пенсию в максимальном размере. Это суммы, рассчитанные по специальным формулам и ограниченные 10 прожиточными минимумами для людей нетрудоспособного возраста.

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