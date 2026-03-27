Пенсия с почты на карту: как перевести онлайн
Перевести пенсию с «Укрпочты» на банковскую карту можно онлайн через Пенсионный фонд.
Перевести пенсию с «Укрпочты» на банковскую карту можно онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины без необходимости личного посещения учреждений.
В Главном управлении Пенсионного фонда в Тернопольской области отмечают, что такая возможность позволяет изменить способ получения выплат дистанционно.
Перевод пенсии онлайн — какие документы нужны
Чтобы перевести пенсию с почтового счета на банковскую карту, необходимо подготовить паспорт, идентификационный номер, а также справку из банка с реквизитами.
Также стоит отсканировать документы в соответствии с требованиями. Скан-копии должны быть цветными и четкими, «весить» до 1 Мб каждая, а также быть в формате JPG, JPEG или PDF. Названия файлов должны соответствовать содержанию документов.
Как перевести пенсию с почтового счета на карту
Сначала нужно открыть банковский счет и оформить пенсионную карту с соответствующими реквизитами. Затем следует подготовить сканированные копии паспорта и идентификационного кода для загрузки на портал.
После этого необходимо авторизироваться в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua) с помощью квалифицированной электронной подписи. В соответствующем разделе следует выбрать услугу внесения изменений в пенсионное дело и подать заявление об изменении способа выплаты пенсии.
При заполнении заявления необходимо указать номер банковского счета в формате IBAN. Затем следует добавить подготовленные документы, сформировать заявление, подписать его электронной подписью и отправить в Пенсионный фонд.
Результаты рассмотрения заявления можно проверить в личном кабинете в разделе «Мои обращения».
Напомним, правительство Украины определило, что в апреле пенсионеры и получатели социальных пособий получат одноразовую денежную доплату в размере 1500 гривен. Для получения денежной доплаты обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно! Единоразовая доплата украинским пенсионерам в сумме 1500 гривен поступит автоматически.