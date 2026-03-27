Пенсия с почты на карту: как перевести онлайн

Перевести пенсию с «Укрпочты» на банковскую карту можно онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины без необходимости личного посещения учреждений.

В Главном управлении Пенсионного фонда в Тернопольской области отмечают, что такая возможность позволяет изменить способ получения выплат дистанционно.

Перевод пенсии онлайн — какие документы нужны

Чтобы перевести пенсию с почтового счета на банковскую карту, необходимо подготовить паспорт, идентификационный номер, а также справку из банка с реквизитами.

Также стоит отсканировать документы в соответствии с требованиями. Скан-копии должны быть цветными и четкими, «весить» до 1 Мб каждая, а также быть в формате JPG, JPEG или PDF. Названия файлов должны соответствовать содержанию документов.

Как перевести пенсию с почтового счета на карту

Сначала нужно открыть банковский счет и оформить пенсионную карту с соответствующими реквизитами. Затем следует подготовить сканированные копии паспорта и идентификационного кода для загрузки на портал.

После этого необходимо авторизироваться в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда ( portal.pfu.gov.ua ) с помощью квалифицированной электронной подписи. В соответствующем разделе следует выбрать услугу внесения изменений в пенсионное дело и подать заявление об изменении способа выплаты пенсии.

При заполнении заявления необходимо указать номер банковского счета в формате IBAN. Затем следует добавить подготовленные документы, сформировать заявление, подписать его электронной подписью и отправить в Пенсионный фонд.

Результаты рассмотрения заявления можно проверить в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

Напомним, правительство Украины определило, что в апреле пенсионеры и получатели социальных пособий получат одноразовую денежную доплату в размере 1500 гривен. Для получения денежной доплаты обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно! Единоразовая доплата украинским пенсионерам в сумме 1500 гривен поступит автоматически.