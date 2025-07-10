Пенсия со стажем 24 года: когда можно выйти и какие выплаты

Пенсия

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В 2025 году украинское пенсионное законодательство предусматривает новые требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту. Одним из ключевых изменений является повышение минимального стажа, необходимого для ухода на пенсию в 60 лет — теперь он составляет не менее 32 лет.

Об этом пишет 24 канал.

Граждане, имеющие всего 24 года страхового стажа, не смогут претендовать на пенсию в 60 лет. С таким стажем право на пенсию дается только с 63 лет. Еще одним вариантом является выход на пенсию в 65 лет, что тоже разрешено при таком стаже. В этом случае размер выплат будет несколько выше.

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Расчет пенсии зависит не только от количества лет стажа, но и размера заработной платы. Например, если у украинца 24 года стажа и в течение трудовой деятельности получал среднюю заработную плату по стране, которая в I квартале 2025 года составляла 23 460 гривен, то ориентировочная пенсия в 63 года будет составлять около 6 168 гривен. Если же выйти на пенсию в 65 лет, то выплата вырастет примерно до 6 908 гривен.

Отметим, что основой для расчета является формула, которая учитывает среднюю заработную плату по стране, коэффициент заработка конкретного лица и продолжительность страхового стажа.

В связи с постепенным повышением требований к стажу гражданам, которые планируют выход на пенсию в ближайшие годы, следует проверить свои данные в реестре Пенсионного фонда и по возможности позаботиться о дополнительном стаже — например, через добровольное страхование.

Пенсионная реформа продолжает влиять на жизнь миллионов украинцев, поэтому знание актуальных правил и своевременное планирование пенсионного обеспечения поможет избежать неприятных сюрпризов в будущем.

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Напомним, в 2025 году зарплаты в Украине выросли более чем на 20% в годовом измерении, однако реальная покупательная способность граждан начала снижаться.

Несмотря на стремительный рост номинальных зарплат, обусловленный острым кадровым дефицитом, темпы роста реальных доходов украинцев замедляются. В первом квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9,2% в годовом исчислении, однако во втором квартале динамика замедлилась.